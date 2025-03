Antwerp-trainer Ulderink wordt bij jeugdwedstrijd met ambulance meegenomen

Andries Ulderink heeft een ongelukkige start beleefd als trainer van Royal Antwerp. De kersverse oefenmeester van the Great Old werd woensdagavond afgevoerd naar het ziekenhuis als gevolg van een niersteen.

Antwerp ontsloeg trainer Jonas De Roeck onlangs en kwam bij Ulderink uit als diens opvolger. Woensdagavond was de Nederlander aanwezig bij de kampioenswedstrijd van Antwerp Onder 16. Dat team werd kampioen, maar Ulderink beleefde daar weinig plezier aan.

“Trainer Andries Ulderink heeft last van een niersteen. Hij wordt momenteel verzorgd in het ziekenhuis. De assistenten nemen voorlopig de trainingen voor hun rekening. Veel beterschap, Andries!”, schrijft de club op sociale media.

Ulderink zou vrijdag officieel worden voorgesteld als trainer van Antwerp, maar vanzelfsprekend is het nu hoogst onzeker of die presentatie kan doorgaan.

Zondag neemt Antwerp het op tegen KAA Gent. De aanwezigheid van de trainer bij die wedstrijd is eveneens onzeker.

Ulderink is overigens geen onbekende bij Antwerp. In de twee jaar dat Mark van Bommel de leiding had op de Bosuil, was Ulderink een van de assistenten.

Met Ulderink op de bank als assistent-trainer sleepte Antwerp in 2023 één van de meest memorabele landstitels ooit binnen. Een knal van Toby Alderweireld diep in blessuretijd tegen KRC Genk bleek allesbepalend.