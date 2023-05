Antwerp draait 2-0 achterstand om tegen Brugge; Nederlanders stelen show

Zondag, 14 mei 2023 om 15:28 • Bart DHanis

Royal Antwerp is zondagmiddag goed weggekomen in de strijd om het kampioenschap in België. In het eigen Bosuilstadion won de ploeg van Mark van Bommel met 3-2 van Club Brugge. Het winnende doelpunt viel pas in de laatste seconde van de wedstrijd. Noa Lang was goed voor twee assists. Vincent Janssen, Gyrano Kerk en Arthur Vermeeren maakte de doelpunten namens Antwerp. Dankzij de overwinning blijft Antwerp koploper in de kampioenspoule.

Lang hoefden de aanwezige supporters niet te wachten op een treffer. Al in de tweede minuut zette Clinton Mata de uitploeg op voorsprong. Noa Lang omspeelde twee tegenstanders aan de linkerkant van het veld en gaf vervolgens een piekfijne voorzet op Mata, die de kans niet onbenut liet: 0-1. Na iets meer dan twintig minuten spelen breidde Brugge de voorsprong nog verder uit. Noa Lang was wederom aangever. De Nederlander slingerde een hoekschop op het hoofd van Hans Vanaken, die de bal via de grond in het doel kopte: 0-2.

Nog voor de thee deed Antwerp iets terug. Een vrije trap van de zijkant van het strafschopgebied leek makkelijk weggewerkt te worden, maar belandde plots voor de voeten van Janssen. De voormalig speler van onder meer AZ en Almere City aarzelde niet en schoot de bal in de richting van het doel. Brandon Mechele raakte de poging onderweg met zijn kuit aan, waardoor de poging alsnog achter doelman Simon Mignolet belandde: 1-2.

In de tweede helft had The Great Old het betere van het spel. Kort na rust leek Janssen zijn tweede van de wedstrijd te gaan maken. De Nederlandse spits kreeg een bijna niet te missen voorzet van de linkerkant, die hij vervolgens tegen zijn eigen arm kopte. Tien minuten voor tijd was Janssen opnieuw dichtbij een treffer. Hij plukte een bal knap uit de lucht en haalde hard uit, maar de poging vloog net over het doel. Vlak voor tijd kwam Antwerp toch langszij. Calvin Stengs gaf de bal aan Kerk, die de kans goed afmaakte: 2-2. In de allerlaatste seconde van het duel viel een corner voor de voeten van Vermeeren, die hem hard in de linkeronderhoek schoot: 3-2