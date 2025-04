André Onana gaat opnieuw in de fout en voorkomt dat Joshua Zirkzee de matchwinner is bij Olympique Lyon - Manchester United

Olympique Lyon heeft er donderdagavond ternauwernood een gelijkspel uitgesleept tegen Manchester United. Joshua Zirkzee dacht de winnende te maken in minuut 88, maar een fout van André Onana leidde de 2-2 in van Rayan Cherki. De keeper stond ook al aan de basis van de 1-0, die op naam kwam van Thiago Almada. Leny Yoro maakte op slag van rust nog de gelijkmaker.

Zirkzee begon op de bank bij Manchester United. Matthijs de Ligt is geblesseerd en ontbrak daarom volledig. Noussair Mazraoui vormde een vijfmansdefensie met Diogo Dalot, Harry Maguire, Yoro en Patrick Dorgu. Ook Rasmus Højlund en Alejandro Garnacho, die beiden een slecht seizoen doormaken, stonden aan de aftrap.

Beide ploegen kregen in de openingsfase van de wedstrijd een aantal kansjes. Onana greep na bijna een half uur spelen een negatieve hoofdrol door compleet de mist in te gaan bij een vrije trap van Almada. De Argentijn gaf de bal vanaf de linkervleugel voor en zag dat de Kameroense goalie de situatie volledig verkeerd inschatte: 1-0. Een lelijke fout van Onana, die door zijn publieke vete met Nemanja Matic sowieso al onder een vergrootglas lag.

Lyon kon de voorsprong niet vasthouden tot de rust. Doelman Lucas Perri stompte een voorzet van Bruno Fernandes zo in de voeten van Manuel Ugarte, die niet nadacht en de bal op zijn slof nam. De inzet van de Uruguayaan werd vervolgens binnengekopt door Yoro: 1-1.

De thuisploeg kwam na rust beter uit de kleedkamer. Een heerlijke actie van voormalig Ajacied Georges Mikautadze leidde niet tot een doelpunt omdat Alexandre Lacazette naast schoot, terwijl Corentin Tolisso even later op Onana stuitte. Mikautadze zag zijn poging vrijwel direct daarna naast het doel vliegen.

Garnacho kreeg misschien wel de grootste kans van Manchester United in de tweede helft. De Argentijn was het eindstation van een afgemeten voorzet van Dorgu, maar schoot recht op Perri af. Casemiro kopte vanuit de corner die daarop volgde net naast.

Zirkzee dacht in minuut 88 de matchwinner te worden. Invaller Kobbie Mainoo veroverde de tweede bal en legde af op Fernandes. De aanvoerder van the Red Devils bediende de Nederlandse spits met een heerlijke voorzet, die hij achter Perri kopte: 1-2.

In de absolute slotfase ging Onana echter opnieuw in de fout. De keeper verwerkte een schot niet goed, waardoor de rebound zo voor de voeten kwam van Cherki. De Fransman kon simpel binnentikken: 2-2. De return in Manchester staat volgende week donderdag om 21.00 uur op het programma.