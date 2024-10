Anderlecht verrast vriend en vijand: Ryan Mason toch niet de nieuwe hoofdtrainer

David Hubert is de definitieve opvolger van Brian Riemer bij Anderlecht, zo maakt de club donderdagochtend bekend via de officiële kanalen. Waar diverse Belgische media er zeker van waren dat Ryan Mason aangesteld zou worden, kiest paars-wit dus toch voor interim-trainer Hubert.

Na het ontslag van Riemer drie weken geleden nam Hubert het roer tijdelijk over. In het persbericht op de clubwebsite geeft Anderlecht eerlijk toe met meerdere kandidaten te hebben gesproken, maar ook wordt er een duidelijke conclusie getrokken. “RSC Anderlecht trekt voluit de kaart van David Hubert als hoofdcoach van het eerste elftal.”

CEO Jesper Fredberg legt de keuze voor Hubert uit. “De afgelopen weken hebben we positieve signalen gezien en een nieuwe dynamiek binnen het eerste team kunnen vaststellen. Daarom willen we David de kans geven om zijn werk voort te zetten. David is een jonge coach die zijn kans heeft gegrepen. Het past ook in onze filosofie om dat te omarmen en te werken met talentvolle, moderne coaches.”

Hubert zelf is blij met zijn definitieve aanstelling. “Ik ben heel erg fier met dit blijk van vertrouwen van de club en vooral heel erg tevreden dat we kunnen verdergaan op de positieve dynamiek van de laatste weken. Ik ben maar op één ding gefocust: ik wil progressie zien van dag tot dag, week tot week, maand tot maand. Dat is altijd mijn insteek geweest en het geloof is aanwezig dat we samen tot mooie dingen in staat zijn.” Anderlecht staat momenteel vierde in België.

De aanstelling van Hubert komt enigszins onverwachts, daar men in België en Engeland verwachtte dat Anderlecht in zee zou gaan met de 33-jarige Mason. De assistent van manager Ange Postecoglou werd namelijk gespot in Brussel, waar hij zou zijn om de laatste plooien glad te strijken.

In Brussel is Hubert de nieuwe baas van aanvoerder Jan Vertonghen (37). Met middenvelder Mats Rits en spits Kasper Dolberg heeft Anderlecht nog twee andere voormalig Ajacieden in huis.

Hubert gaat volgende week debuteren in een uitduel met het Beerschot van Dirk Kuijt. Dat duel zal hij direct moeten winnen, daar de Antwerpse club van de Nederlander stijf onderaan staat in de Jupiler Pro League.