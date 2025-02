Anass Salah-Eddine tekent bij AS Roma en eert Abdelhak Nouri

Anass Salah-Eddine is officieel speler van AS Roma. Dat communiceren de Italiaanse club en FC Twente via de officiële kanalen. De 23-jarige linksback gaat in Stadio Olimpico spelen met rugnummer 34.

De Amsterdammer kiest dus opnieuw voor het rugnummer dat voor altijd verbonden zal zijn aan Abdelhak Nouri. Bij FC Twente speelde Salah-Eddine ook al met 34. Het duo groeide op in dezelfde wijk.

Volgens de NOS kan de transfersom voor Salah-Eddine middels bonussen oplopen tot 10 miljoen euro. PSV is daarmee afgetroefd door Roma, daar de Eindhovenaren slechts 5,5 miljoen euro over hadden voor de linksback.

Er was zondag veel te doen om Salah-Eddine. De vleugelverdediger weigerde mee te doen in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-2), omdat hij naar PSV of AS Roma wilde vertrekken. De leiding van Twente was diep teleurgesteld over de werkweigering van Salah-Eddine.

''Hij is mentaal niet in staat om te spelen'', wist journalist Leon ten Voorde te melden. Salah-Eddine vertrok uiteindelijk met de auto van perschef Richard Peters uit Enschede en is nu dus speler van Roma.

Twente wilde zich volgens TC Tubantia 'niet laten gijzelen door een werknemer met een contract tot 2027'. De Tukkers stelden zich keihard op in de onderhandelingen met Rome, maar zien de linksback alsnog vertrekken.

Salah-Eddine werd in januari 2024 na een huurperiode voor 900.000 euro definitief overgenomen van Ajax. De vleugelverdediger verlaat de Grolsch Veste met 52 wedstrijden achter zijn naam.