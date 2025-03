Analisten wijzen de grootste dissonant bij PSV tegen Arsenal aan: 'Dit is Comedy Capers...'

PSV zakte in de eerste helft van de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal op verdedigend gebied volledig door het ijs, zo vinden Boudewijn Zenden en Youri Mulder. De analisten van Ziggo Sport laten een aantal bedroevende momenten uit de wedstrijd zien.

PSV stond bij rust met 1-3 achter. Met name Ryan Flamingo moet het ontgelden bij de analisten. "Het staat gewoon niet goed bij PSV. Als je man-tegen-man moet verdedigen moet je dat ook goed doen, en dat is een aantal keren helemaal niet het geval", zegt Mulder.

Het ging in de achttiende minuut al fout, toen Arsenal op 0-1 kwam. "Flamingo mag Declan Rice hier niet laten draaien in het strafschopgebied", zegt Mulder. "Die kan hem zo voorzetten! Dan is het Lang tegen Timber. Natuurlijk is Timber daar beter in het kopduel. Het zit hem in het individuele verdedigen bij PSV."

De 0-3, die na een half uur spelen werd gemaakt door Mikel Merino, was nog veel slechter verdedigd. "De bal blijft hangen, wat hier gebeurt is heel vreemd", zegt Zenden. "Flamingo gaat ervan uit dat er iemand in zijn rug zit, die er op dat moment niet zit. Dan valt hij in zijn eentje om, zonder dat hij de bal weet te beroeren. Dit is een beetje Comedy Capers, als ik eerlijk ben."

Ook bij de 0-2 van Ethan Nwaneri ging het nodige fout aan de kant van PSV. "Het is geweldig gespeeld van Arsenal, maar Ivan Perisic mag Myles Lewis-Skelly hier niet laten voorzetten", zegt Mulder. "Malacia moet er daarna ook korter opzitten bij Nwaneri."

PSV-trainer Peter Bosz greep in de rust in door Flamingo te wisselen voor Adamo Nagalo, maar het werd er niet beter op voor de Eindhovenaren, want binnen drie minuten scoorde Arsenal nog eens twee keer.