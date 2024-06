Amerikaanse sportpresentatrice doet bizarre uitspraak als het gaat om de GOAT

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Carli Lloyd, die wel een hele bizarre uitspraak doet wanneer het gaat over Lionel Messi.

In een live-uitzending voorafgaand aan het openingsduel in de Copa América tussen Argentinië en Canada stelt Lloyd dat er haast niemand is zoals Messi. “Hij beschikt over uitzonderlijk talent, het is een beetje zoals Diego Maradona.”

Daarna maakt de 316-voudig Amerikaans international de vergelijking met twee andere ‘opkomende’ spelers. “Je hebt nu natuurlijk Bellingham, maar ook Pulisic komt eraan.” Met name de vergelijking van Messi met Pulisic leidde tot veel verontwaardigde reacties.

I don't know what my favourite part of this by Carli Lloyd is



The hilarious US punditry, 25 year old Pulisic being am "up and coming talent", or being put in the same category as Messi and Maradona pic.twitter.com/gu55E2AOWe