Amateurvoetballer ACV staat plots op het veld met Salah: ‘Hoe mooi is dat?!’

Maandag, 20 november 2023 om 14:50 • Lars Capiau • Laatste update: 15:15

Ibrahim Sillah stond zondagavond plotseling op dezelfde grasmat als zijn vedette Mohamed Salah. Sillah, tweededivisionist bij amateurploeg ACV uit Assen, viel namens Sierra Leone in de 68ste minuut in tegen Egypte. Sillah stond pal naast de Egyptenaar toen een veldbestormer het veld op rende en Salah belaagde. Onder militaire begeleiding werd de Egyptische superster van het veld begeleid. "Ik was wel een beetje bang", vertelt Sillah in gesprek met de NOS.

In de slotminuten van het WK-kwalificatieduel tussen Sierra Leone en Egypte (0-2) stormde plots enkele fans van Sierra Leone het veld op. Zij sprintten recht op Salah af.

Absolutely shocking scenes from Egypt’s game against Sierra Leone as it looks like Mohamed Salah was targeted by pitch-invaders. They seem to be going directly to try and attack him ??????pic.twitter.com/qqMrejPbwc