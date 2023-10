Altijd al de Champions League willen bezoeken? Koop je kaarten vanaf 63 euro!

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 09:00

Samen met onze partner XS2Events zijn wij continu bezig met het ontwikkelen van de ticketshop en het aanbieden van nieuwe clubs en competities. Naast de Premier League, LaLiga en Serie A, worden nu ook tickets voor de Champions League aangeboden. Dit is jouw kans om vooraan te zitten wanneer de grootste voetbalsterren het tegen elkaar opnemen op het allerhoogste niveau.

Om wedstrijdkaarten te bemachtigen, ben je als fan bij veel clubs afhankelijk van een club- of seizoenkaart. Deze ticketshop is de ideale uitkomst voor voetbalfans! Of je nu ruim van tevoren een wedstrijdbezoek plant of dat je toevallig in de buurt bent van het stadion. In de ticketshop koop je kaarten voor de wedstrijd naar jouw keuze! En behalve de Champions League, is er ook een select aanbod aan wedstrijden in de Europa League. Zelfs EK-kwalificatiewedstrijden kun je terugvinden in de ticketshop.

Om jouw plek in het stadion veilig te stellen, doorloop je eenvoudig de volgende stappen. Ga als eerst naar de juiste wedstrijd en kies het door jou gewenste vak. Beweeg je muis over een ticket (of klik op een ticket) om de bijhorende plek groen uitgelicht te zien worden op de plattegrond van het stadion. Vul vervolgens je persoonsgegevens in om daarna af te rekenen. Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd worden de tickets via e-mail naar je verzonden.

Champions League speelronde 4

Dinsdag 7 november Borussia Dortmund - Newcastle vanaf 369 euro

Dinsdag 7 november Manchester City - Young Boys vanaf 88 euro

Dinsdag 7 november AC Milan - PSG vanaf 253 euro

Dinsdag 7 november FC Porto - Antwerp vanaf 63 euro

Dinsdag 7 november Atlético Madrid vs Celtic - vanaf 112 euro

Woensdag 8 november Sociedad - Benfica vanaf 113 euro

Woensdag 8 november Arsenal - Sevilla vanaf 401 euro

Woensdag 8 november Real Madrid - SC Braga vanaf 150 euro

Woensdag 8 november Bayern Munchen - Galatasaray vanaf 625 euro

