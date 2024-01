Altijd al de Champions League live willen zien? Koop kaarten in de ticketshop!

In 2024 gaat de Champions League een nieuwe fase in. De poulefase zorgde voor enkele verrassingen. Zo wisten FC Kopenhagen, Real Sociedad en PSV de poulefase te overleven en nu vinden zij zich terug tussen de grootste teams van Europa. Beleef de spanning van het grootste, belangrijkste Europese clubtoernooi van dichtbij. Scoor kaarten voor een wedstrijd van jouw favoriete club in de ticketshop!

Samen met onze partner XS2Events zij wij vorig jaar de ticketshop gestart zodat jij als fan onbezorgd kaarten kunt kopen bij clubs in heel Europa. Het aanbod wordt continu aangevuld met nieuwe wedstrijden. In de eerste seizoenshelft hebben we mooie wedstrijden in de poulefase van de Champions-, Europa- en Conference League aan kunnen bieden en ook voor de knock-outfase koop je kaarten in de ticketshop.

Zo kun jij onder andere kiezen voor de Champions League-wedstrijden Real Madrid vs RB Leipzig, Lazio Roma vs Bayern Munchen of Barcelona vs Napoli. Om jouw plek in het stadion veilig te stellen, doorloop je eenvoudig de volgende stappen. Ga als eerst naar de juiste wedstrijd en kies het door jou gewenste vak. Beweeg je muis over een ticket (of klik op een ticket) om de bijhorende plek groen uitgelicht te zien worden op de plattegrond van het stadion. Vul vervolgens je persoonsgegevens in om daarna af te rekenen. De tickets worden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd via e-mail naar je verzonden.

Naast de Champions League, vind je in de ticketshop ook tickets voor wedstrijden in de Premier League, LaLiga en andere Europese competities. Ook zijn er tickets voor de lagere competities als de 2. Bundesliga, Championship en League Two. Ook landelijke bekertoernooien als de DFB-Pokal, FA Cup of de Coppa Italia kom je tegen in ons aanbod. Er is dus écht voor ieder wat wils!

Ben je benieuwd naar het totale aanbod, met onder meer de Premier League en LaLiga? Bekijk dan hier de ticketshop!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties