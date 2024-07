Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Jerdy Schouten ook komend seizoen voor PSV speelt. De 27-jarige middenvelder stond deze zomer al in de belangstelling van Borussia Dortmund en Juventus, en daar is nu volgens L’Équipe ook Paris Saint-Germain bijgekomen.

PSG hoopt zich deze week definitief te gaan versterken met João Neves, een negentienjarige middenvelder van Benfica. Vervolgens beslist de club uit Parijs of er nóg een middenvelder moet worden gehaald.

Mocht dat zo zijn, óf mocht de transfer van Neves niet doorgaan, dan is Schouten een serieuze kandidaat om de overstap naar PSG te maken. Volgens L’Équipe staat hij op de tweede plek van het verlanglijstje van de Fransen.

Borussia Dortmund

Vorige week melddenog dat Schouten deze zomer niet naar Dortmund verkast. De controlerende middenvelder van PSV stond enige tijd op het lijstje van de verliezend Champions League-finalist, maar hoeft er niet langer op te rekenen dat Dortmund een bod voor hem neerlegt in Eindhoven.

Er was in de weken daarvoor geregeld contact geweest tussen Dortmund en het management van Schouten. Daarnaast is trainer Nuri Sahin zeer gecharmeerd van de Oranje-international. PSV vraagt echter ruim dertig miljoen euro voor de rechtspoot en dat is BVB simpelweg te gortig.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad gaf onlangs al een veelzeggend signaal af over Schouten. "Voor pakweg 25 miljoen mag Schouten echt niet weg en dat is al een bedrag wat niet zoveel clubs voor een speler van zijn positie betalen." De PSV-watcher denkt eerder aan een bedrag tussen de 40 en 50 miljoen euro.

Schouten, met een contract tot medio 2028, maakte in de zomer van 2023 voor 15 miljoen euro de overstap van Bologna naar PSV en groeide in de ploeg van trainer Peter Bosz direct uit tot een van de grote steunpilaren. Afgelopen EK was hij bovendien een onbetwiste basisspeler bij het Nederlands elftal.

