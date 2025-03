'Als ik niet aan de cocaïne had gezeten had ik makkelijk de Ballon d'Or kunnen winnen'

Adrian Mutu is ervan overtuigd dat hij de Ballon d'Or 'makkelijk' had kunnen winnen. De Roemeense oud-spits werd begin deze eeuw bij Chelsea gepresenteerd als veelbelovend talent, maar zijn carrière liep een ernstige knauw op toen hij in oktober 2004 positief testte op cocaïne.

Mutu begon zijn carrière buiten Roemenië in Italië bij Inter. Via Hellas Verona belandde hij in 2002 bij Parma, waar hij met 22 goals en 12 assists waanzinnige cijfers kon overleggen.

De toenmalige Chelsea-eigenaar Roman Abramovich was overtuigd en legde ruim twintig miljoen euro op tafel om Mutu over te nemen van Parma. Mutu begon goed, maakte vier goals in zijn eerste drie duels en kwam onder trainer Claudio Ranieri 36 keer in actie in zijn eerste seizoen.

In 2004, enkele maanden na de komst van José Mourinho, veranderde alles. In oktober van dat jaar kwam naar buiten dat Mutu positief had getest op cocaïne. Een schorsing van zeven maanden volgde, zijn carrière bij Chelsea was voorbij.

"Cocaïne gebruiken tijdens mijn tijd bij Chelsea was de slechtste beslissing die ik in mijn carrière had kunnen nemen", vertelt Mutu aan Telegraph Sport. "Ik was alleen en verdrietig, maar noch depressie noch iets anders rechtvaardigde mijn acties."

"Ik had om hulp moeten vragen, en dat deed ik niet. Maar je leert van alles in het leven en die les heeft me een beter persoon gemaakt - veel volwassener en zelfbewuster. En daar ben ik trots op."

Het internationale sporttribunaal CAS kwam tot de conclusie dat Mutu schuldig was aan contractbreuk, en oordeelde dat de inmiddels 46-jarige Oost-Europeaan een boete van zeventien miljoen euro moest betalen aan Chelsea.

Mutu hervatte zijn carrière in Italië, waar hij uitkwam voor Livorno, Juventus, Fiorentina en Cesena. Via het Franse AC Ajaccio en het Roemeense Petrolul kwam hij in India terecht bij Pune City, voor hij zijn carrière in eigen land afsloot bij AS Ardealul Târgu Mures.

Mutu wist de verwachtingen, ondanks een uitstekende periode bij met name Fiorentina (69 goals), nooit helemaal waar te maken. Toch is hij ervan overtuigd dat hij de Ballon d'Or had kunnen winnen. “Ik geloof dat ik meer dan een seizoen lang tot de beste spelers ter wereld behoorde, dus ik had het makkelijk kunnen winnen."

"Maar slechte beslissingen hebben me daarvan weerhouden. Ik probeer mezelf er niet voor te straffen.” Tegenwoordig is Mutu trainer. In 2024 was hij voor het laatst actief bij een club, Petrolul Ploiesti. Ook als trainer droomt hij groots. "Engeland? Waarom niet? Het is de geboorteplaats van het voetbal."