‘Als Ajax je graag wil hebben en de keuze valt op iemand anders... Helaas’

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 18:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:58

Ajax legde deze week Diant Ramaj vast als nieuwe (reserve)doelman, waardoor de club voorlopig lijkt voorzien in de achterste linie. Net als de Duitse aanwinst had technisch directeur Sven Mislintat ook de naam van Olij op zijn lijstje gezet. De Sparta-doelman kende een uitstekend seizoen bij de Rotterdammers, waar hij samenwerkte met Maurice Steijn. Van een hernieuwede samenwerking met de huidige trainer van Ajax is het echter niet gekomen, tot teleurstelling van Olij.

"Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen", antwoordt Olij wanneer hij door de Rijnmond-verslaggever wordt gevraagd naar zijn afgelopen week, doelend op de interesse van Ajax. "De keuze is niet op mij gevallen. Natuurlijk is het jammer. Als een club als Ajax je graag wil hebben en de keuze valt op iemand anders... Helaas, maar dat is wel de voetbalwereld." De Telegraaf berichtte dat Olij drie miljoen euro had moeten kosten. Uiteindelijk kozen de Amsterdammers dus voor Ramaj, die voor naar verluidt maximaal tien miljoen euro is overgekomen van Eintracht Frankfurt.

Olij krijgt de vraag of Sparta hem niet heeft laten gaan, of dat de zaak anders in elkaar zit. "Dat doet er op dit moment helemaal niet toe", laat hij weten. "De keuze is gemaakt en die is niet op mij gevallen. Wat Sparta wel of niet, of wie dan ook wat heeft gedaan, doet er op dit moment helemaal niet toe. Dus we gaan weer door." De 28-jarige goalie ligt nog tot medio 2026 vast op Het Kasteel, maar als er weer een club van het 'kaliber Ajax' komt, gaat de doelman het gesprek aan. "Natuurlijk, je bent ambitieus", zegt hij. "Je wil kijken waar je plafond ligt. Ik denk dat dat ook helemaal niet raar is. Ik heb een leeftijd van 28 en heb een goed, geweldig jaar achter de rug."

Olij was vorig seizoen de eerste Spartaan ooit de prijs voor Speler van de Maand in de Eredivisie won. Daarnaast was hij pas de tweede doelman ooit, na VVV'er Thorsten Kirschbaum in 2020, die met die prijs aan de haal ging. "Dan wil je gewoon weten wat je vervolgstappen kunnen zijn", vervolgt Olij. "Als er wel iets komt gaan we zitten en gaan we ernaar kijken. Maar als er niets komt, so be it. Ik voel me hier ook heel goed en word gewaardeerd door spelers, staf en supporters. Dat is ook wel wat waard." Tot slot haalt Olij ook het positieve uit de interesse van Ajax. "Dan doe je blijkbaar wel wat goed."