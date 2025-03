Almere City weet ondanks onduidelijkheid over divisie al wie er volgend seizoen hoofdtrainer is

Ongeacht op welk niveau Almere City volgend seizoen acteert, blijft Jeroen Rijsdijk hoofdtrainer in Flevoland. De huidige rodelantaarndrager van de Eredivisie spreekt vertrouwen uit in zijn oefenmeester, die zijn deze zomer aflopende contract met één jaar verlengt.

Rijsdijk stapte in januari van dit jaar in bij Almere, dat aan het seizoen begon met Hedwighes Maduro als hoofdtrainer. De voormalig assistent van Ajax belandde in een serieuze degradatiestrijd en wist het tij maar niet te keren.

Met de aanstelling van Rijsdijk werd het spel beter en ook het aantal verzamelde punten is flink opgelopen. Op de ranglijst wordt de weg omhoog vooralsnog echter niet ingezet.

Nochtans wil Almere de toekomst in met de huidige keuzeheer. “Ongeacht de sportieve uitkomst van dit seizoen vinden wij het belangrijk om nu reeds de technische organisatie neer te zetten voor volgend seizoen en daarmee rust te creëren”, licht algemeen directeur John Bes de keuze toe.

“Met de aanstelling van Chiel Dekker en Foeke Booy hebben we vorige week een eerste stap gezet, maar we wilden ook graag ons vertrouwen in Jeroen onderstrepen met een verlengingsaanbod. We zijn blij dat we elkaar hebben gevonden en door kunnen bouwen richting volgend seizoen.”

Rijsdijk zelf is evengoed positief. “Ik heb al eerder uitgesproken dat ik me erg op mijn plek voel bij Almere City FC, iets wat is bevestigd in mijn eerste maanden terug op de club. Ik heb veel vertrouwen in de club, het team en de technische organisatie en blijf graag langer om de ingezette lijn door te zetten.”

Met nog acht speelrondes te gaan moet Almere minstens negen punten goedmaken op de ploegen boven zich om niet direct te degraderen als een van de twee onderste ploegen. Nummer zestien Willem II heeft 24 punten, de volledig veilige haven van de top vijftien is een punt verder weg.