Almere City schakelt na spektakelstuk en verlenging FC Eindhoven uit

Vrijdag, 26 mei 2023 om 22:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:01

Almere City FC heeft zich vrijdagavond weten te plaatsen voor de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Het won in eigen huis na verlenging met 3-1 van FC Eindhoven, en dat was voldoende na de 1-0 nederlaag van afgelopen maandag in het heenduel. Almere dwong via Anthony Limbombe pas diep in de blessuretijd een verlenging af, en daarin zorgde Rajiv van La Parra voor de beslissing. In de volgende ronde treft Almere de winnaar van het tweeluik tussen Willem II en VVV-Venlo.

Beide ploegen begonnen het duel met twee andere basisspelers ten opzichte van de heenwedstrijd. Aan de kant van Almere begonnen Manel Royo en Limbombe op de bank, terwijl Jochem Ritmeester van de Kamp en Jeredy Hilterman het juist vanaf de eerste minuut mochten laten zien. Bij Eindhoven was Jort Borgmans de vervanger van Nigel Bertrams, die zijn kaak in het heenduel brak en geopereerd moest worden. Bovendien kreeg Rodrigo Rêgo de voorkeur boven Jasper Dahlhaus.

In de leuke eerste helft was Almere de meest dreigende ploeg, in de wetenschap dat het een achterstand moest zien goed te maken. Eerst was het Pascu die met twee inzetten gevaarlijk was: de eerste werd gered door Borgmans, de tweede ging nét voorlangs. In de slotfase van het eerste bedrijf was ook Jorrit Smeets dicht bij de openingstreffer, maar ook op zijn vrije trap had Borgmans een antwoord. Vlak voor rust kreeg Charles-Andreas Brym aan de andere kant van het veld plotseling de grootste kans: hij werd weggestuurd aan de linkerkant van het veld, maar kwam uiteindelijk met een zwak schot. Doelman Nordin Bakker kon derhalve eenvoudig redden.

Na de rust ging Almere door met het creëren van kansen, maar steeds hield Eindhoven stand. Álvaro Peña kopte na een uur net naast uit een corner, waarna enkele minuten later ook Eindhoven via Jarno Janssen (inzet uit hoekschop naast) gevaarlijk was. Tien minuten voor tijd werd het alsnog 1-0: Hilterman tikte een lage voorzet achter het standbeen binnen: 1-0. Het Yanmar Stadion ontplofte, maar viel enkele minuten later stil toen Smeets hands maakte en Mawouna Amevor de toegekende penalty benutte: 1-1. Almere moest opnieuw op zoek naar een doelpunt, en kreeg in de vierde minuut van de blessuretijd loon naar werken via invaller Limbombe, die een aantal tegenstanders passeerde en in de lange hoek scoorde.

Verlenging moest vervolgens uitwijzen wie aan het langste eind zou trekken. Daarin was Almere de betere ploeg en rook het meermaals aan een doelpunt. Die viel uiteindelijk in de tweede helft van de verlenging: Van La Parra kopte een voorzet van Ilias Alhaft binnen via de onderkant van de lat. Daar zou het bij blijven, waardoor Almere mag blijven dromen van Eredivisie-voetbal. Voor Eindhoven zit het seizoen erop.