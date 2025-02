Almere City laat belangrijke kracht eerder dan gepland vertrekken naar sc Heerenveen

Johan Hansma maakt per 1 maart de overstap van Almere City naar sc Heerenveen. Beide clubs bevestigen dat de overgang van de 55-jarige bestuurder eerder plaatsvindt dan gepland.

Hansma was sinds 2022 actief bij Almere en had een groot aandeel in de historische promotie naar de Eredivisie. De ambitieuze club promoveerde in 2022/23 onder hoofdtrainer Alex Pastoor via de play-offs, na het behalen van de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Oorspronkelijk zou Hansma pas na dit seizoen vertrekken uit Almere, maar alle partijen zijn tot een akkoord gekomen om de overgang direct door te voeren.

Voor Hansma betekent de overstap een terugkeer naar vertrouwd terrein. Tussen 1990 en 2000 speelde hij als verdediger tien seizoenen voor Heerenveen. In totaal speelde Hansma 266 officiële wedstrijden in Friese dienst.

Tussen 2010 en 2013 bekleedde Hansma de rol van directeur spelersbeleid bij Heerenveen. Vanaf maart mag hij zich technisch manager van de club noemen.

Door de vervroegde overstap kan Hansma direct aan de slag bij Heerenveen en zich richten op de plannen voor komend seizoen. Dat geeft hem de ruimte om op tijd de lijnen uit te zetten.

Hansma kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging, zo laat hij weten via de clubwebsite van Heerenveen. “Ik ben erg blij om terug te keren en heb er enorm veel zin in. De club voelt nog altijd vertrouwd en staat bij talentvolle spelers bekend als een plek waar je jezelf goed kunt ontwikkelen.”

“Uit de gesprekken die we hebben gevoerd, sprak duidelijk de ambitie en wil om ons te onderscheiden. Dat willen we bereiken met een sterke kern van spelers waar jong talent zich aan kan optrekken. Ik kijk ernaar uit om een nieuw hoofdstuk aan mijn carrière bij sc Heerenveen toe te voegen”, aldus Hansma.