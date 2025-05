Almere City FC krijgt flinke tik van Sparta en heeft wonder nodig om in Eredivisie te blijven

Voor Almere City FC hangt het bestaan in de Eredivisie aan een zijden draadje. De hekkensluiter verloor thuis met 0-3 van Sparta Rotterdam en staat nu vijf punten achter nummer zestien Willem II. Met nog twee duels te gaan heeft Almere City een wonder nodig om alsnog handhaving te realiseren.

Sparta baalde toen een kopgoal van Tobias Lauritsen werd geannuleerd wegens duwen in de rug van een tegenstander. Aan de andere kant had Almere City pech toen Junior Kadile van buiten de zestien de lat teisterde.

Het was geen verheffende eerste helft en de 0-0 stand halverwege was dan ook geen verrassing. Sparta kwam redelijk sterk uit de kleedkamer en drukte Almere City steeds verder naar achteren.

De aanvallende intenties leverden Sparta de openingstreffer op in de 56ste minuut. Mitchell van Bergen trok vanaf rechts naar binnen en knalde onberispelijk raak in de linkerkruising. Vreugde uiteraard bij de meegereisde fans uit Rotterdam en voor Almere City het gegeven dat de opdracht nóg zwaarder werd.

Anoush Dastgir, die de geschorste Jeroen Rijsdijk verving, greep in en stuurde Baptiste Guillaume en Kornelius Hansen het veld in voor James Lawrence en Ali Jasim. Sparta bleef aanvallen, met Gjivai Zechiël die van dichtbij in het zijnet schoot.

Nordin Bakker voorkwam daarna dat Lauritsen de voorsprong zou verdubbelen. De 0-2 viel alsnog in de 68ste minuut. De mee opgekomen Mike Eerdhuijzen schoot hard raak in de rechterbovenhoek. Daarmee zette Sparta een flinke stap richting de overwinning.

Almere City was niet meer bij machte om een comeback te realiseren en is opeens heel dicht bij degradatie, zeker omdat Sparta kort voor tijd via een counter de 0-3 maakte. Kristian Hlynsson was de doelpuntenmaker. Het kan woensdag zomaar over zijn voor Almere na de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.