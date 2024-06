Almere City FC haalt zoon van oud-Formule 1-coureur binnen tot 2026

Almere City FC heeft de transfervrije keeper Jonas Wendlinger aan zich gebonden, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De Oostenrijkse doelman speelde de afgelopen jaren voor SV Ried in zijn thuisland.

De 23-jarige keeper doorliep het laatste deel van zijn jeugdopleiding bij de Zuid-Duitse profclub FC Nürnberg, voor hij terugkeerde in zijn thuisland en bij SV Ried een profcontract tekende. Daar debuteerde hij in het betaald voetbal in de Oostenrijkse Bundesliga en kwam hij met enige regelmaat in actie.

Wendlinger sluit nu direct aan bij Almere City FC en tekent een contract voor twee seizoenen, met een optie op een derde seizoen. Zo speelt er, na het vertrek van huurspeler Samuel Radlinger, ook komend seizoen een Oostenrijkse doelman voor de club.

Wendlinger is een bekende achternaam, want zijn vader Karl is een voormalig Formule 1-coureur én tweevoudig klassekampioen bij de 24 uur van Le Mans.

De doelman is erg blij met zijn transfer en vertelt via de clubkanalen dat hij door Radlinger overtuigd is de stap te maken. "Ik heb een aantal seizoenen samengespeeld met Radlinger bij SV Ried in Oostenrijk en hij wist mij mooie verhalen te vertellen over de club."

“Via Radlinger raakte ik in gesprek met keeperstrainer Agil (Etemadi, red.) en technisch manager Johan (Hansma, red.) en dat voelde meteen goed.”

Technisch manager Hansma is eveneens verheugd met het aantrekken van de sluitpost. “Wendlinger is een mooie groeibriljant en completeert ons arsenaal aan keepers in de tweede Eredivisie-jaargang. Radlinger heeft zowel richting de club als richting de speler een mooie rol gespeeld bij de totstandkoming van deze transfer.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties