Algemeen Dagblad heeft vervelende boodschap voor Willem van Hanegem: 'Ik begrijp het niet zo'

De podcast Willem&Wessel stopt na dit seizoen, zo is vrijdag duidelijk geworden. Het Algemeen Dagblad wil niet verder met de wekelijkse show, al wordt de reden daarvoor niet bekendgemaakt. Presentator Willem Penning en vaste gast Willem van Hanegem onderzoeken nu de mogelijkheden om op een andere manier verder te kunnen.

''Ik moet beginnen met een vervelend bericht over de Willem&Wessel-podcast'', opent Penning het item over het stoppen van de podcast. ''Het AD wil na dit voetbalseizoen niet meer met ons verder. Dat vind ik heel jammer.''

''We hebben er alledrie, Bob, Willem en ik, de pest over in. Maar we hebben er straks ook gewoon 106 mogen maken, en daar ben ik ook dankbaar voor'', zo benadrukt de presentator van de podcast die voornamelijk het wel en wee van Feyenoord bespreekt.

''En het mooie is: wij willen door. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om na de zomerstop terug te komen met de Willem&Wessel-podcast. En we blijven tot in de eeuwigheid in unit 22 van De Kuip zitten, waar we ons altijd zo welkom voelen'', aldus Penning.

''We zoeken een nieuwe eigenaar. Misschien worden we zelf wel eigenaar, dat kan ook nog'', blijft de Feyenoord-watcher hopen op een vervolg van de podcast.

''Ik begrijp het niet zo. Maar andere mensen denken waarschijnlijk anders. Ik kom heel veel mensen tegen, en die vinden de podcast hartstikke leuk. En ik vind het hartstikke leuk met jullie, en de mensen die hier vaak zijn'', reageert Van Hanegem op het cancellen van zijn podcast.

''En ik heb niet het gevoel dat we gekke dingen zeggen, ofzo'', aldus de voormalig trainer en speler van Feyenoord.