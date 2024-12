Alfred Schreuder erkent grote fout uit Ajax-tijdperk: ‘Dat had ik echt anders moeten oplossen’

Alfred Schreuder heeft in gesprek met De Telegraaf teruggeblikt op zijn tijd als trainer van Ajax. De 52-jarige oefenmeester is van mening dat hij op een lastig moment instapte, waardoor de samenwerking geen groot succes werd. Wel erkent hij dingen fout te hebben gedaan.

“Sommige dingen heb ik gewoon niet goed gedaan. Daar moet ik groot in zijn”, zo wordt hij geciteerd door Mike Verweij. “Als Ajax aanklopt, zegt een Nederlandse trainer in mijn beleving altijd ’ja’.” Schreuder keek daarbij in zijn ogen achteraf te weinig naar het totale plaatje.

“Ik was te naïef, had de afspraak dat alleen André Onana, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui zouden worden verkocht zwart op wit moeten laten zetten.” Dat jaar werden ook Lisandro Martínez, Antony, Nicolas Tagliafico en Perr Schuurs verkocht.

Meer nog dan het niet laten vastleggen van de mondelinge afspraken verwijt Schreuder zichzelf de uit de hand gelopen situatie met Daley Blind, die tot het vertrek van de clubicoon leidde. “Er gebeurden dingen waarvan ik dacht dat ze écht niet konden. Maar ik zoek de schuld bij mezelf en niet bij hem. Ik had dat anders moeten oplossen.”

Blind reageerde eerder al tegenover The Athletic op zijn vertrek bij Ajax. “Er waren wat problemen tussen Schreuder en mij. Het bestuur schaarde zich achter hem en besloot dat ik moest vertrekken.”

“Voor mij gaat het niet om kanten kiezen maar eerlijke concurrentie in het team en dat je elkaar met respect behandelt. Als er problemen zijn, kijk je elkaar in de ogen, praat je en kom je er samen overheen. Het doet pijn dat dit niet gebeurd is”, zei Blind.

Blind vertrok naar Bayern München, maar speelde daar nauwelijks in de hoofdmacht. Inmiddels is de 34-jarige linkspoot actief in Spanje, bij Girona, waar hij ook Champions League-voetbal speelt. Schreuder is trainer bij Al Nasr in de Verenigde Arabische Emiraten, maar volgens hem is de kans groot dat hij na zijn in de zomer aflopende contract een sabbatical neemt.