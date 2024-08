Alexander Büttner maakt pikante transfer van De Graafschap naar Vitesse

Alexander Büttner (35) gaat de overstap van De Graafschap naar Vitesse maken, zo meldt Omroep Gelderland woensdag. De regionale omroep spreekt van een pikante transfer, daar supporters van de club uit Doetinchem de club uit Arnhem als aartsrivaal zien.

De voormalig linksback van Manchester United moet vrijdagavond al terugkeren in het shirt van Vitesse, tijdens de eerste thuiswedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tegen Telstar. Büttner droomt al jaren van een terugkeer in het GelreDome.

Waar de club uit Arnhem nog terughoudend is, bevestigt algemeen directeur Micahel Ogubai van De Graafschap aan De Gelderlander dat Büttner inderdaad vertrekt. “We hebben een akkoord bereikt met Vitesse.”

Woensdagochtend trainde Büttner al niet meer mee bij De Graafschap. De linkspoot is momenteel in Arnhem, waar hij zijn medische keuring ondergaat. Vitesse gaat de Doetinchemmer snel presenteren.

Büttner tekende in juli 2022 bij De Graafschap, de club uit zijn geboortestad. De afgelopen twee seizoenen speelde hij 69 officiële wedstrijden namens de Superboeren. Büttner was daarin goed voor 6 doelpunten en gaf 17 assists.

Toch blijkt Büttners hart op voetbalgebied meer in Arnhem te liggen. Trainer John van den Brom heeft hem overtuigd om terug te keren bij Vitesse. Tussen 2007 en 2012 brak Büttner door bij die club. Later keerde hij terug, in de periode tussen 2017 en 2019.

Nu gaat Büttner opnieuw een meerjarig contract ondertekenen bij Vitesse, de club waarvoor hij al 196 keer in actie kwam. De teller staat daarin op 13 doelpunten en 27 assists. Tijdens zijn derde periode in Arnhem moet Büttner de jonge spelersgroep van Vitesse voorzien van extra ervaring en kwaliteit.

