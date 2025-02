Alex Kroes wil Nederlander uit de Premier League in de zomer naar Ajax halen

Rotterdammer Lamare Bogarde staat hoog op het lijstje bij Ajax en Sevilla, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano dinsdagochtend. De 21-jarige verdediger annex middenvelder ligt nog tot medio 2026 vast bij Aston Villa.

De huidige nummer acht van de Premier League wil het contract van Bogarde dolgraag verlengen. Volgens het Duitse Transfermarkt is de rechtspoot momenteel slechts 450.000 euro waard.

Bogarde speelde tot dusver twaalf wedstrijden namens het eerste elftal van Aston Villa. Manager Unai Emery liet onlangs weten erg tevreden te zijn over de Nederlandse jeugdinternational.

Ajax wil Bogarde na vijf jaar terug naar Nederland halen. De Rotterdammer speelde tussen 2011 en 2020 in de jeugdopleiding van Feyenoord, om vervolgens voor 600.000 euro naar Aston Villa te vertrekken.

Aston Villa stalde Bogarde een tijdje bij Bristol Rovers, waar hij ervaring opdeed in de League One. Dit seizoen beleeft hij zijn doorbraak in de hoofdmacht.

Lamare Bogarde is het jongere broertje van Melayro Bogarde (22), die speelt voor LASK Linz. Winston Bogarde is zijn oom en Danilho Doekhi (Union Berlin) een neef.

Het wordt voor Ajax een lastige opgave om Bogarde te overtuigen om in de Eredivisie te tekenen. De rechtsback kan in de Premier League actief blijven, terwijl ook een Spaans avontuur bij Sevilla lonkt.