Alex Kroes sluit terugkeer Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax niet uit

Klaas-Jan Huntelaar zit inmiddels al ruim een jaar thuis met een burn-out. Toch ziet Alex Kroes nog een rol voor de voormalig spits weggelegd bij de Amsterdammers. Het is nog niet bekend of en wanneer Huntelaar weer aan het werk gaat bij Ajax.

Huntelaar maakt sinds begin 2022 onderdeel uit van het technisch management van de club. Aanvankelijk werkte hij samen met Marc Overmars, maar na Overmars’ vertrek wegens grensoverschrijdend gedrag kwam de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de selectie grotendeels in handen van Gerry Hamstra en Huntelaar.

Vorig jaar maakte Ajax bekend dat Huntelaar zijn contract had verlengd tot 2027 en hij een nieuwe rol zou krijgen. De ex-profvoetballer zou zich gaan richten op de doorstroom van jeugdspelers naar Jong Ajax en Ajax 1. Ook zou hij verantwoordelijk worden voor de indeling van Jong Ajax en de contracten van jeugdspelers.

Huntelaar vertelde daar zelf over: “In deze rol sta ik voor een groot deel op eigen benen. Maar ik ga ook veel samenwerken, bijvoorbeeld met de scouting en natuurlijk met Sven Mislintat.” Een aantal weken na het ontslagen van Mislintat kwam naar buiten dat Huntelaar zich had ziekgemeld met een burn-out.

Inmiddels is het stil rondom de voormalig international van het Nederlands Elftal. De vraag luidt dan ook of hij nog terugkeert bij Ajax. “Ja”, zo reageert Kroes op de vraag in een interview met Het Parool.

“Klaas is een prettig mens en hij heeft volgens mij oog voor talent. En ik ben positief over een toekomstige directie- of managementrol voor ex-voetballers binnen een club. Dat geldt op diverse vlakken: technische zaken, maar ook commercie”, laat Kroes weten.

“Wat dat betreft is het goed dat ex-spelers als Siem de Jong, Daniël de Ridder, Kelly Zeeman en Ricardo van Rhijn de tijd krijgen en nemen voor een interne opleiding”, zo laat hij weten.