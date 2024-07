Alex Kroes schrok van ‘hokjescultuur’ bij Ajax: ‘Allemaal eigen clubjes’

Alex Kroes en Marijn Beuker hebben in een uitgebreid interview op de clubkanalen van Ajax tekst en uitleg gegeven bij de toekomstvisie. De technisch directeur is duidelijk geschrokken van de situatie die hij aantrof.

"We voelen dat we meer en meer in control komen", begint Kroes. "We gaan een bepaalde richting op en daar zitten we echt samen in. We hebben dezelfde denkwijze en -richting. Het is hard werken met een glimlach, heel belangrijk."

"Toen ik begon als technisch directeur had ik echt het gevoel dat we achterstanden hadden, op spelersvlak en jeugdspelers die nog niet hadden bijgetekend. Er was heel veel onvrede. Mensen wilden weg."

Kroes heeft het gevoel dat die tendens aan het ombuigen is. "Het oude Ajax komt weer terug. Weliswaar in een nieuw jasje, maar ik heb het idee dat we goed kunnen vertellen wat we gaan doen. Nu moeten we het zelf bewijzen."

"Ik heb het gevoel dat bij veel mensen het vertrouwen bestaat dat we het met elkaar gaan flikken. Niet alleen Marijn en ik, maar met de hele Toekomst (sportcomplex van de jeugdelftallen, red.) erbij. Dat vertrouwen moet ertoe leiden dat de grootste talenten bij Ajax blijven."

Kroes benadrukt het belang dat iedereen binnen Ajax weer dezelfde kant op moet. "Dan kunnen we bereiken wat we willen bereiken. Als allerlei mensen alleen in eigen clubjes of hokjes denken... Dat was wel het geval ja."

Hobbels

Director of Football Marijn Beuker vult aan: "Je kan mensen opleiden totof. Wij kiezen echt voor dat laatste. Niet alleen in de opleiding, ook bij het eerste elftal. We gaan niet altijd alle hobbels voor ze wegnemen."

"Je wil ze juist hobbels op hun pad geven en in chaos laten trainen, omdat je je dan altijd moet oriënteren. Het echte leven. Mentale weerbaarheid. Heel hard vallen, opstaan, doorgaan, dat soort aspecten. Het moet niet allemaal perfect zijn."

