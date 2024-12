Alex Kroes geeft duidelijk signaal af aan fans van Ajax voor start transferperiode

Alex Kroes wil de verwachtingen rondom de winterse transferperiode van Ajax temperen. De technisch directeur heeft maandag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kort vooruitgeblikt op de komende maand.

Voetbal International citeert Kroes in een achtergrondverhaal over de AVA van maandagochtend. De technisch directeur sprak onder meer over de moeilijke omstandigheden tijdens de afgelopen transferperiode.

“Binnen de mogelijkheden die er waren hebben we een positieve stap gezet, maar we beseffen ook dat we mogelijk meerdere windows nodig zullen hebben om de selectie weer echt op het juiste Ajax-niveau te krijgen”, aldus Kroes.

Kroes benadrukt dan ook stevig dat Ajax tijd nodig heeft. “Als we vooruit kijken naar de winterse transferperiode en de komende windows, dan is het belangrijk om te beseffen dat de financiële uitgangspunten niet enorm veranderd zijn ten opzichte van afgelopen zomer.”

“Er is beperkte financiële ruimte en behoudens het feit dat er zich best een aantal buitenkansjes zouden kunnen voordoen, wil ik vanuit deze positie toch proberen de verwachtingen enigszins te temperen”, besluit de td.

Ajax gaf afgelopen zomer enkel een transfersom uit aan Wout Weghorst, die voor zo’n 2,4 miljoen euro werd overgenomen van Burnley. Davy Klaassen en Bertrand Traoré werden transfervrij opgepikt, terwijl Daniele Rugani tot het eind van dit seizoen wordt gehuurd van Juventus.

Daartegenover stond het vertrek van een aantal dure krachten. Ajax haalde in totaal ruim 55 miljoen euro op aan transfersommen. Met name Steven Bergwijn leverde een behoorlijk bedrag op. Al-Ittihad Club betaalde naar verluidt ruim 21 miljoen euro voor de Amsterdamse buitenspeler.