Al-Nassr is in zijn zoektocht naar een nieuwe doelman uitgekomen bij een voormalig ploeggenoot van Cristiano Ronaldo

Al-Nassr is nadrukkelijk geïnteresseerd in Juventus-doelman Wojciech Szczesny. De topclub uit Turijn staat volgens transfergoeroe Fabrizio Romano niet onwelwillend tegenover een vertrek van de Pool, die zich momenteel met het nationale team voorbereidt op het EK.

De inmiddels 34-jarige Szczesny heeft een contract dat hem tot medio 2025 bindt aan Juventus. I Bianconeri zijn echter nadrukkelijk geïnteresseerd in Michele Di Gregorio, die nog tot medio 2027 vastligt bij AC Monza.

De 26-jarige Di Gregorio heeft oren naar een transfer naar het Allianz Stadium en moet naar verluidt zo'n achttien miljoen euro kosten, exclusief twee miljoen aan bonussen.

Romano gaf eind vorige maand al aan dat de deal zo goed als zeker is, waardoor het de vraag is of Szczesny een concurrentiestrijd met de acht jaar jongere Di Gregorio ziet zitten.

Bovendien is Mattia Perin (31), die afgelopen seizoen tweede viool speelde achter Szczesny, in gesprek met de clubleiding van Juventus om zijn tot medio 2025 lopende verbintenis te verlengen.

Tuttosport schreef eerder dat de club niet bereid is Szczesny een nieuw contract aan te bieden. Dat komt mede door het forse salaris van de Pool, die 6,5 miljoen euro netto per seizoen verdient.

Zodoende ligt de bal bij Szczesny, die gelukkig is in Turijn, maar mogelijk toch over een transfer gaat nadenken nu zijn plek onder de lat serieus in gevaar komt. Szczesny zou naar verluidt vijftien miljoen euro per seizoen kunnen verdienen in Riyad.

Begin vorig seizoen stond de voormalig goalie van onder meer Arsenal en AS Roma ook al in de belangstelling van clubs uit Saudi-Arabië. Toen had hij bepaald geen oren naar een vertrek naar het Midden-Oosten. "Aanbiedingen uit Saoedi-Arabië? Ik heb in mijn leven al veel geld verdiend."

"Ik heb gezien dat veel spelers daar naartoe zijn gegaan, en dat verbaast me niet. Ik geloof echter dat er naast geld ook andere prioriteiten in het leven zijn."

Szczesny, die het over een week op het EK opneemt tegen het Nederlands elftal, voegde zich in de zomer van 2017 bij Juventus. Tot op heden kwam hij 252 keer uit voor la Vecchia Signora. De routinier won onder meer drie scudetti met Juventus, waar hij onder meer samenspeelde met huidig Al-Nassr-aanvaller Cristiano Ronaldo.

