Akpom dolenthousiast: ‘Hij is een van de meest getalenteerde spelers van Ajax’

Chuba Akpom is blij dat Mika Godts aan steeds meer minuten komt in de hoofdmacht van Ajax. De Belg leverde in het gewonnen duel met PEC Zwolle (1-3) een assist af op de Engelsman, met wie hij het goed kan vinden. Zowel binnen als buiten het veld.

“Ja, ik vind het geweldig”, antwoordt Akpom op de persconferentie na afloop als hem gevraagd wordt hoe hij het vindt om in de voorhoede geflankeerd te worden door Godts en Steven Bergwijn.

“Mika is een van de meest getalenteerde spelers bij Ajax”, steekt de Engelsman de loftrompet over zijn collega-aanvaller. “Hij is nog zo jong, maar hij is zo vaardig en technisch begaafd.”

Akpom vertelt dat hij na de training nog veel extra traint met de jonge Belg. “Mika en ik doen na de training nog veel oefeningen. Hij en ik doen samen iedere dag na het trainen wat afwerkoefeningen. We doen kleine aanpassingen waar we in zouden kunnen verbeteren en dat soort dingen”, legt de voormalig topscorer van de Championship uit.

Godts maakte eerder al grote indruk bij Jong Ajax, maar raakte toen zwaar geblesseerd. “Ik herinner me nog dat hij, voordat hij geblesseerd raakte, vroeg in het seizoen al vijf goals had gemaakt voor Jong Ajax”, aldus Akpom.

“En elke keer als hij scoorde stuurde ik hem een berichtje van: daar hebben we op getraind. Dus het is mooi om te zien dat hij nu mag starten in de hoofdmacht. En hij gaf me ook nog een assist, dus nu ben ik hem een assist verschuldigd”, vertelt de spits glimlachend.

Akpom waarschuwt de aanstaande opponenten van Ajax vast. “Je zult snel de potentie zien die hij heeft, want hij is geweldig. Hij is een geweldig persoon en een geweldige speler.”



