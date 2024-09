Ajax zit enorm dun in de linksbuitens: dit zijn de interne en externe opties

Ajax is er tóch niet in geslaagd om Kamaldeen Sulemana aan de club te binden. De vleugelaanvaller is niet op tijd ingeschreven en zodoende heeft de FIFA, na onderzoek, de transfer afgewezen. Trainer Francesco Farioli heeft nu slechts de beschikking over één fitte linksbuiten: Mika Godts. Clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad bespreekt de overige interne opties.



Doordat er een streep moest worden gezet door de komst van Southampton-aanvaller Kamaldeen Sulemana heeft Ajax geen opvolger voor de naar Saudi-Arabië vertrokken Steven Bergwijn.

“Het is wel amateuristisch”, zegt Inan in de AD Voetbalpodcast. “Ik denk vooral aan Farioli, die heeft nu nog maar één linksbuiten. Hij heeft er alles aan gedaan om zijn spelers fit en fris te houden. Wat moet hij nu? Mika Godts voor de winterstop in dertig wedstrijden opstellen?”

Inan denkt dat Farioli er misschien wel voor kiest om Kian Fitz-Jim of Brian Brobbeyh af en toe op de linkervleugel te posteren. “Tijdens de voorbereiding op het seizoen speelde hij hangend linksbuiten, Fitz-Jim redde zich daar nog aardig. Ik sluit ook niet uit dat we bijvoorbeeld Brobbey wat vaker op links gaan zien."

Presentator Etienne Verhoeff stelt dat Ajax nu een groot probleem heeft doordat er geen vleugelaanvallers met diepgang meer in de selectie rondlopen. “Dat zal nu van de middenvelders moeten komen”, reageert Inan. Je hebt nog wel Amourricho van Axel Dongen, dat is altijd het oogappeltje van Marc Overmars geweest, maar die kwakkelt steevast met blessures.”

De clubwatcher van Ajax benadrukt dat de Amsterdammers ook nog op zoek kunnen gaan naar een transfervrije linksbuiten, al noemt hij dat niet ideaal. “Zo’n speler heeft geen wedstrijdritme, daar gaan dan een paar weken overheen. Voor je het weet zit je in november, komt er een interlandperiode aan en heb je nog maar een maand tot de winterstop.”

Martial of Perisic?

ESPN heeft na het klappen van de huurdeal met Southampton voor Sulemana elf transfervrije opties op een rij gezet die het vertrek van Bergwijn kunnen opvangen. Onder hen zijn Anthony Martial, Ivan Perisic en Ivan Cavaleiro misschien wel de meest interessante namen.