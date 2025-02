Ajax ziet wedstrijd tegen Union Sint-Gillis om verontrustende reden 'met angst en beven' tegemoet

Ajax ziet de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Union Sint-Gillis 'met angst en beven tegemoet', zo tekent Mike Verweij maandag op bij de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) van de club. De Amsterdammers vrezen voor vergelijkbare slechte omstandigheden als afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard (0-2 winst).

Het veld in het Fortuna Sittard Stadion ligt er dramatisch bij. Met name de spelers van Ajax gleden constant weg in Limburg. "Vanochtend bij de BAVA hoorde ik dat het veld waar Union op speelt mogelijk nog slechter is dan dat van Fortuna. Dat schijnt ook dramatisch te zijn", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

De wedstrijd wordt overigens niet gespeeld in het Joseph Marien Stadion (normaliter de thuishaven van Union), maar in het Koning Boudewijn Stadion. "Daar zijn ze zich bij Ajax van bewust", verzekert Verweij.

Ajax vreest buiten het veld ook de fysieke kracht van Union, de nummer drie van de Jupiler Pro League. "Het is een fysiek heel sterke ploeg. Ajax ziet de wedstrijd eigenlijk wel een beetje met angst en beven tegemoet. Dat wordt weer glibberen."

Zondag was Verweij aanwezig bij Fortuna - Ajax. "De eerste twintig minuten waren niet eens zo beroerd van Ajax, maar ik vind het wel schandalig dat het veld er zo bij ligt."

"Zelfs met de grootste pinnen kon niemand bij Ajax blijven staan, op één speler na: Jorthy Mokio." De zestienjarige middenvelder annex linksback verving de geschorste Jorrel Hato. "Mokio hield zich makkelijk staande, al weet ik niet of Fortuna de maatstaf is", oordeelt Verweij voorzichtig.