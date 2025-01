Ajax ziet in voormalig speler van PSV de mogelijke vervanger van Jordan Henderson

Mocht Jordan Henderson Ajax deze transferperiode gaan verlaten, dan is het ondenkbaar dat Ajax Francesco Farioli herenigt met een oude bekende. De Amsterdamse club houdt de situatie van Pablo Rosario nog altijd nauwlettend in de gaten, zo weet L’Équipe donderdag te melden.

Donderdagmiddag bracht Fabrizio Romano naar buiten dat Jordan Henderson op het punt stond om naar AS Monaco te vertrekken. De berichtgeving van de Italiaanse transfermarktexpert werd echter al snel tegengesproken door De Telegraaf.

Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, stelde dat Alex Kroes zijn poot stijf houdt. De technisch directeur zou Monaco verteld hebben dat Henderson nu niet te koop is en dat de Franse club in de zomer terug moet komen.

Daaropvolgend kwam het Engelse The Telegraph met het bericht dat Henderson ‘een transfervrij vertrek bij Ajax zou forceren.’ Toch start de Engelsman wel gewoon aan de aftrap donderdagavond, wanneer de Nederlandse recordkampioen het in de Europa League opneemt tegen Galatasaray.

Als Henderson inderdaad nog deze winter de deur in Amsterdam achter zich dichttrekt, dan zal Kroes snel moeten handelen. De club verhuurde Sivert Mannsverk vorige week aan het Welshe Cardiff City.

Volgens L’Équipe is het dus ook niet ondenkbaar dat de Amsterdammers gaan aankloppen bij OGC Nice om Rosario los te weken. De Nederlander werkte al eerder met Farioli bij de Franse club en de twee kunnen dus herenigd worden. Eerder speelde Rosario al in Nederland namens PSV. Afgelopen zomer gingen er ook al geruchten dat Ajax de controlerende middenvelder op de korrel had.

Mocht Rosario naar de hoofdstad vertrekken, dan wil Nice hem vervangen met een andere Nederlander. De Zuid-Franse ploeg heeft zijn oog laten vallen op Ezechiel Banzuzi. De voormalig speler van NAC staat momenteel onder contract bij OH Leuven.