Ajax wordt vernederd door Feyenoord en lijdt grootste competitienederlaag ooit

Feyenoord heeft zondag helemaal niets heel gelaten van Ajax. De Rotterdammers vernederden de Amsterdammers in De Kuip compleet: 6-0. Het is de grootste nederlaag in de Eredivisie ooit voor Ajax. Hiervoor was de grootste verliespartij van de Amsterdammers ook tegen Feyenoord, in 1964, toen 9-4.

Brian Brobbey keerde weliswaar terug in de wedstrijdselectie van Ajax, maar was niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Daarom startte Steven Bergwijn weer in de punt van de aanval. Bij Feyenoord keerde Bart Nieuwkoop terug in het elftal. Dávid Hancko schoof daardoor door naar de linksbackpositie.

Feyenoord begon uiterst fel aan de wedstrijd, waar het tactisch plan van Ajax was om op eigen helft pogen de Rotterdamse storm te overleven. Dat lukte, ondanks enkele kansjes voor Feyenoord, een klein halfuur lang redelijk.

Na die dertig minuten kreeg de thuisploeg de eerste echt grote kans van de wedstrijd. Rulli trapte de bal ontzettend matig uit, waarna Santiago Gimenez werd gelanceerd. Uit het directe oog-in-oog-duel stapte Rulli als winnaar uit de bus, die zo dus zijn eigen fout herstelde.

Een minuut later ging de bal er dan toch in en was de onvermijdelijk lijkende treffer daar ook. Yankuba Minteh snoepte de bal af van een veel te lakse Ahmetcan Kaplan en bediende Igor Paixão. De Braziliaan wipte de bal eenvoudig over Rulli heen: 1-0.

Nog geen vijftien seconden na de aftrap voltrok zich precies hetzelfde scenario opnieuw achterin bij Ajax, ditmaal met Jorrel Hato in de rol van Kaplan. De achttienjarige centrumverdediger dribbelde veel te nonchalant in en nu pakte Calvin Stengs de bal af.

De creatieveling stak Bart Nieuwkoop weg, die de bal terugtrok op Minteh. De Gambiaan, zonet aangever, werkte op hoogte van de elfmeterstip af en schoot De Kuip in extase: 2-0.

Igor Paixão zet Feyenoord op een verdiende voorsprong ?



Een minuut later verdubbelt Yankuba Minteh de voorsprong: 2??-0??#feyaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2024

De derde treffer hing in de lucht en viel via Nieuwkoop bijna al voor de rust. De vleugelverdediger liep zomaar weg uit de rust van Sivert Mannsverk en stond na een simpele steekbal van Minteh alleen voor de keeper, maar Rulli voorkwam nog erger voor de Amsterdammers.

De Amsterdammers, snakkend naar de theepauze, moesten eerst nog een doelpunt incasseren alvorens zij de kleedkamer mochten betreden. Een omhaal van Santiago Gimenez werd bij de eerste paal binnengekopt door de compleet vrijgelaten Hancko: 3-0.

Chuba Akpom en Branco van den Boomen vervingen Kristian Hlynsson en Anton Gaaei aan het begin van de tweede helft aan Amsterdamse kant.

Feyenoord, heer en meester in de eerste helft, borduurde in het tweede bedrijf vrolijk door op de overmacht die het in de eerste 45 minuten had. Een schot van Stengs was een eenvoudige prooi voor Rulli, waarna Minteh de 4-0 wel noteerde.

4-0! Yankuba Minteh krult zijn tweede van de middag binnen ??#feyaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2024

De in bloedvorm verkerende vleugelflitser dribbelde zich eenvoudig naar binnen, waar Hato niet ingreep, en krulde de bal heerlijk in de linkerbovenhoek: 4-0. Maar het was nog lang niet klaar voor Ajax. Wéér lag er een kinderlijke opbouwfout ten grondslag aan een tegendoelpunt. Ditmaal was Van den Boomen veel te laconiek.

De invaller dacht Quinten Timber uit te spelen, maar slaagde daar niet in. De voormalig Ajacied pikte op en joeg de bal vanaf randje zestien tegen de touwen: 5-0. Er was echter nog wat over in de gifbeker van Ajax. Lutsharel Geertruida knokte zich na een chaotische situatie in de zestien tot een schot, waarna de bal voor de voeten van Paixão viel. De Braziliaan schoot via de onderkant van de lat keihard raak: 6-0.

Rulli leverde de bal vervolgens zomaar in bij Gimenez, maar de Argentijn kreeg tot zijn opluchting de bal terug in zijn handen. Invaller Alireza Jahanbahksh dacht de 7-0 te noteren, maar Ayase Ueda liep bij het schot van de Iraniër hinderlijk buitenspel: geen doelpunt.

Ajax noteerde in minuut 83 (!) het eerste schot van de wedstrijd. Hato zette invaller Julian Rijkhoff oog in oog met Timon Wellenreuther, maar de Duitse doelman bracht redding. Zo boekte Ajax de veertiende competitienederlaag van het seizoen. Ook dat is (de evenaring van) een negatief clubrecord. Slechts één keer eerder verloor de Amsterdamse equipe zo vaak in één seizoen.

