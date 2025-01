Ajax wint moeizaam na tegendoelpunt van uitgerekend Ihattaren

Ajax is zaterdag begonnen aan 2025 met een overwinning. De ploeg van Francesco Farioli werd in eigen huis aanvankelijk geen strobreed in de weg gelegd door RKC Waalwijk, dat al in de tweede minuut op uiterst knullige wijze een penalty weggaf. Die werd afgerond door Steven Berghuis, later tekende Kenneth Taylor voor de 2-0. Ajax speelde de wedstrijd nonchalant uit en moest in de slotfase een tegentreffer incasseren van uitgerekend Mohamed Ihattaren. Dichterbij dan dat kwam RKC echter niet: 2-1. Ajax blijft tweede in de Eredivisie en zet PSV, dat later op de avond in actie komt tegen AZ, onder druk. RKC blijft roemloos onderaan.

Farioli koos voor Steven Berghuis als rechtsbuiten, waardoor Bertrand Traoré op de bank begon. Daniele Rugani was achterin zoals verwacht de vervanger van de niet helemaal fitte Josip Sutalo. Bij RKC begon Mohamed Ihattaren wederom op 10. Michiel Kramer kreeg in de spits de voorkeur boven Oskar Zawada, die niet volledig fit was, maar kort na rust wel inviel.

Ajax werd al in de tweede minuut in het zadel geholpen door RKC-verdediger Luuk Wouters, die te lang treuzelde en Brian Brobbey neerlegde in het strafschopgebied. Berghuis schoot de penalty onberispelijk binnen en schreef daarna Joy, de naam van zijn in 2019 geboren dochter, op de camera: 1-0.

De Amsterdammers kregen ook daarna goede kansen op nieuwe doelpunten. Brian Brobbey werd na een kwartier spelen bereikt door Devyne Rensch, maar de spits van Ajax leek niet helemaal goed te timen en kopte ver over. Mika Godts probeerde het weer een kwartier later na een dribbel met een harde knal richting verre onderhoek, een bal die door doelman Joey Kesting knap weggeslagen werd.

RKC kreeg in de eerste helft één grote kans. In de 36ste minuut kwam Silvester van der Water vrij voor Remko Pasveer, maar zijn stift was veel te hard en ging over. Ajax sloeg vlak voor rust voor de tweede keer toe. Taylor werd hard ingespeeld door Jordan Henderson en nam de bal in zijn aanname handig mee langs zijn directe tegenstander. De middenvelder gleed de bal met rechts handig in de korte hoek: 2-0.

Vlak na rust volgde een nieuwe grote kans voor Brobbey, die ietwat verrast leek toen Kesting de bal onbedoeld voor zijn voeten duwde. Brobbey tikte van dichtbij naast en werd korte tijd later gewisseld voor Wout Weghorst. Ajax zocht daarna geduldig naar openingen en vond die ook, maar had tweemaal pech dat een doelpunt werd afgekeurd vanwege nipt buitenspel. Het overkwam eerst Godts na een fraaie halve omhaal, daarna Weghorst bij een rake kopbal.

Ajax leek het wel te geloven en werd daarvoor gestraft door RKC. Ihattaren werd in de 86ste minuut in het strafschopgebied bereikt en vond met een verdekt schot met rechts de binnenkant van de verre paal: 2-1. Het was voor de aanvallende middenvelder zijn eerste velddoelpunt in Waalwijkse dienst, nadat hij eerder een strafschop maakte tegen sc Heerenveen.

RKC kon Ajax daarna echter niet meer in de problemen brengen. De Amsterdammers moesten de blessuretijd uitspelen met tien man, omdat Owen Wijndal bij door hemzelf gemaakte overtreding geblesseerd raakte en Ajax niet meer kon wisselen. Wijndal moest per brancard van het veld.