Ajax wint eerste Eredivisie-duel onder Farioli dankzij goal Kristian Hlynsson

Ajax heeft zijn eerste Eredivisie-duel onder leiding van trainer Francesco Farioli winnend afgesloten. In de Johan Cruijff ArenA waren de Amsterdammers met 1-0 te sterk voor sc Heerenveen dankzij een doelpunt van Kristian Hlynsson, die scoorde op aangeven van Mika Godts.

Farioli wijzigde zijn opstelling op liefst zes plekken voor het duel met sc Heerenveen. Zo kreeg onder meer Jorrel Hato rust en mocht Dies Janse debuteren, terwijl ook Devyne Rensch vervangen werd. Anton Gaaei gaf invulling aan de rechtsbackpositie.

Het tempo lag hoog in de openingsfase en in de twaalfde speelminuut leek Heerenveen direct met een man minder te moeten spelen. Arbiter Bas Nijhuis gaf aanvankelijk rood aan Pawel Bochniewicz, die Ajax-aanvaller Godts neer zou hebben gehaald. Nijhuis trok dat na een VAR-ingreep echter weer in.

Na de attractieve openingsfase viel de amusementswaarde na de situatie rond Nijhuis enigszins weg. Godts was de gevaarlijkste man aan de kant van de Amsterdammers, al ontbrak het bij hem aan enige scherpte en fortuin in de afronding.

Op slag van het rustsignaal vond Ajax de openingstreffer. Na fraai combinatievoetbal belandde de bal bij Godts, die het overzicht bewaarde en de bal vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied teruglegde op Hlynsson. De IJslander schoot van dichtbij hard raak: 1-0.

In het tweede bedrijf hield Ajax de controle en kreeg Heerenveen steeds meer moeite met het spel van de ploeg van Farioli. De Amsterdammers creëerden de nodige kansen, al leverden die geen treffer op.

In de 53ste minuut kon Gaaei een schot net niet voldoende kracht meegeven om doelman Mickey van der Hart te verrassen. Verder deden ook Hlynsson, Godts en invaller Bertrand Traoré nog een duit in het zakje, maar aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer.