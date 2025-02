Ajax heeft donderdagavond een grote stap gezet richting de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers waren dankzij treffers van Christian Rasmussen en uitblinker Jorthy Mokio met 0-2 te sterk voor Union Sint-Gillis. De return in de Johan Cruijff ArenA vindt volgende week donderdag plaats.

Ajax-trainer Francesco Farioli besloot zijn elftal op de schop te gooien. Remko Pasveer stond onder de lat, terwijl de verdediging bestond uit Lucas Rosa, Daniele Rugani, Youri Baas en Jorrel Hato. Davy Klaassen, Mokio en Kian Fitz-Jim vormden het middenveld, achter aanvallers Steven Berghuis, Rasmussen en Oliver Edvardsen.

Ajax kwam direct onder druk te staan op het knollenveld in het Koning Boudewijnstadion. Pasveer moest na amper twee minuten spelen in actie komen om een harde knal van Franjo Ivanovic onschadelijk te maken. Ajax kwam langzaam maar zeker beter in zijn spel en bovendien bijna op voorsprong. Union-goalie Anthony Moris had een kopbal van Baas niet klemvast, waardoor Edvardsen leek te kunnen profiteren. Het scheelde een centimeter, maar de Noor kreeg de bal niet volledig over de doellijn.

Union toonde zijn aanvallende intenties, waardoor er regelmatig ruimte achter de Belgische verdediging kwam te liggen. Ondanks enkele gevaarlijk ogende uitbraken wist Ajax daar niet van te profiteren. Aan de overkant werd Union plots gevaarlijk toen Promise David zich simpel ontdeed van de Amsterdamse defensie, op Pasveer schoot en Noah Sadiki de rebound binnentikte. David stond nipt buitenspel, waardoor Ajax wegkwam met een serieuze waarschuwing.

Het gevaar van Union ging nadien ietwat liggen, al leed ook Ajax steeds vaker slordig balverlies. Het leverde een weinig spectaculair restant van de eerste helft op, al kwam Ajax in de blessuretijd daarvan wel met de schrik vrij. David werd in buitenspelpositie aangespeeld, waarop de assistent-scheidsrechter zijn vlag omhoog stak. Arbiter Donatas Rumsas floot niet direct, waardoor Anan Khalaili kon binnenschieten achter de weinig alerte Pasveer. Nadien floot Rumsas alsnog.

Aan het begin van de tweede helft besloot Farioli Josip Sutalo het veld in te sturen voor Rugani. De Italiaan overstrekte zijn knie in de eerste helft na een duel met David, speelde de eerste helft uit, maar kon nadien toch niet verder. Na een uur zette Ajax een uitstekende aanval om in de voorsprong. Fitz-Jim passte breed op Edvardsen, die een fijn balletje in huis had op mede-Scandinaviër Rasmussen. De Deen schoot met links via de binnenkant paal binnen achter de kansloze Moris: 0-1.

Union-trainer Bart Meert, die de honneurs van de geschorste Sébastien Pocognoli waarnam, reageerde daarop met het inbrengen van Mohammed Fuseini en Kevin Rodriguez. De Belgen drukten naar voren, maar liepen in de 71ste minuut tegen een mokerslag aan. Een hoekschop van Berghuis werd enigszins weggewerkt door Union, maar op randje zestien stond Mokio klaar om uit te halen. Met binnenkant voet volleerde de pas zestienjarige uitblinker heerlijk binnen: 0-2.

In de slotfase kreeg Ajax meerdere mogelijkheden om de voorsprong verder te vergroten. Zo zag Berghuis een vrije trap ternauwernood tot hoekschop verwerkt worden door de Brusselse muur en had Edvardsen meer moeten doen met de vrije schietkans die hem geboden werd. Aan de overkant was Klaassen belangrijk voor Ajax, door een kopbal van Union op de doellijn tot hoekschop te verwerken. Gescoord werd er niet meer, en dus kan Ajax het karwei volgende week afmaken.