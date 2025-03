'Ajax wil ook teamgenoot van Dusan Tadic oppikken bij Fenerbahçe'

Irfan Can Egribayat geniet belangstelling van diverse clubs uit Europa, zo meldt het Turkse Sabah. De 26-jarige reservedoelman van Fenerbahçe zou er onder meer goed op staan bij Ajax.

Naast Ajax hebben Bologna, Real Betis en Sevilla de naam van Egribayat op hun lijstje staan. In Istanbul ligt de goalie nog tot medio 2027 vast.

Egribayat moet bij Fenerbahçe Kroatisch international Dominik Livakovic (30) voor zich dulden. De voormalig Turks jeugdinternational kreeg in de afgelopen weken de kans, daar Livakovic kampte met een dijbeenblessure.

Met zijn recente prestaties heeft Egribayat zichzelf een goede dienst bewezen. Ook Ajax heeft de 1,93 meter lange keeper op een shortlist geplaatst. Er is onduidelijkheid over de toekomst van Remko Pasveer (41) en Jay Gorter (24) in Amsterdam.

De kans is groot dat Ajax in ieder geval 2,5 miljoen euro gaat neertellen voor Matheus (32), die momenteel nog wordt gehuurd van Braga. Egribayat zou komend seizoen kunnen gaan concurreren met de Braziliaan.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Egribayat op zo’n 1 miljoen euro. Fenerbahçe nam de Turkse sluitpost in de zomer van 2023 nog voor 1,2 miljoen euro over van Göztepe.

Namens Fener staat de teller inmiddels op 42 officiële wedstrijden, waarin Egribayat zijn doel 18 keer wist schoon te houden. Wel moest hij 37 tegentreffers incasseren. In Turkije is Egribayat teamgenoot van Dusan Tadic, die onlangs werd gelinkt aan een terugkeer naar Ajax.