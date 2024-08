Ajax wil dolgraag af van Steven Bergwijn en neemt verlies op de koop toe

Ajax legde medio 2022 een recordbedrag van 31,25 miljoen euro neer voor Steven Bergwijn, van wie heel veel werd verwacht in Amsterdam. Twee jaar later wil de Ajax-leiding maar wat graag afscheid nemen van de vleugelaanvaller, maar lukt het men maar niet om Bergwijn te verkopen.

Volgens Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad ontstonden de eerste haarscheurtjes al in oktober 2022. Dusan Tadic eiste een plaats op aan de linkerkant en toenmalig trainer Alfred Schreuder stemde daarmee in. Bergwijn werd gebruikt als spits of rechteraanvaller, maar een succes werd dat niet.

Ajax eindigde in het debuutjaar van Bergwijn als derde en liep kwalificatie voor de Champions League mis. Een hard gelag, want de Amsterdamse club kon de miljoenen uit het miljardenbal goed gebruiken. Bergwijn bijvoorbeeld strijkt als grootverdiener circa vijf miljoen euro per jaar op.

Het tweede jaar van Bergwijn bij Ajax verliep chaotisch. Onder Maurice Steijn zakte de ploeg af naar de laatste plaats in de Eredivisie en Bergwijn was vaak geblesseerd. Desondanks kwam de flankspeler, die met elf verschillende linksbacks speelde, tot twaalf goals. Het kon de onvrede bij de fans echter niet wegnemen.

Volgens Inan misten de supporters verantwoordelijkheid en toewijding bij Bergwijn. ''Zij zagen een zwijgzame leider die, als hij al sprak, dat niet in klare Ajax-taal deed. Wat de fans hem nog meer aanrekenden was dat hij, nota bene als aanvoerder, met een zwakke of late omschakeling het slechte voorbeeld gaf en zo de defensieve problemen verder in de hand werkte.''

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-29T18:00:00.000Z 20:00 Jagiellonia Bialystok BIA

Ajax en Bergwijn spraken in 2022 af dat er na twee seizoenen een evaluatiemoment zou volgen. De hoop was dat de aanvaller na het veroveren van enkele prijzen en het overleggen van goede cijfers in de Eredivisie voor een hoger bedrag verkocht zou kunnen worden. De vertrekwens is er zeker bij Bergwijn, al lijkt het onwaarschijnlijk dat clubs ruim 30 miljoen euro gaan bieden.

Bergwijn wisselde onlangs van zaakwaarnemer, in de hoop zijn vertrek te kunnen bespoedigen. De door hem gewenste Europese topclub lijkt echter niet meer te komen. Aan de andere kant neemt Ajax de nodige miljoenen euro's verlies op Bergwijn op de koop toe, alleen al om zijn forse salaris te kunnen wegstrepen.