Ajax wijst Amerikaans miljoenenbod op Steven Bergwijn af; Leicester City wil meer betalen

Leicester City wil Steven Bergwijn zo snel mogelijk naar de Premier League halen, zo meldt journalist Mike Verweij namens De Telegraaf. De Engelse club is bereid een bedrag te betalen dat in de buurt van 20 miljoen euro komt, al mikt Ajax voorlopig op een hogere transfersom voor de 26-jarige aanvoerder..

Ajax zal zich niet te hebberig op moeten stellen, zo blijkt uit de woorden van Verweij. “De leiding van Leicester is klaar om een officieel bod uit te brengen, maar zal afhaken als Ajax te hoog in de boom gaat zitten. De club heeft namelijk alternatieven klaar.” Bergwijn ligt nog tot medio 2027 vast in Amsterdam.

Volgens Verweij geniet Bergwijn serieuze belangstelling uit diverse competities. “Zo heeft Ajax een bod van Atlanta United, dat tot 15 miljoen euro kan oplopen, geweigerd. Bij de club uit de MLS kan Bergwijn de grootverdiener worden, maar het is de vraag of hij zijn voetbaltoekomst in Amerika ziet.”

Ajax weet dat het financieel goed kan zijn om door te selecteren op Bergwijn. “Van Bergwijn is bekend dat hij tot de grootverdieners behoort, maar hij heeft dus ook het voordeel dat hij nog flink wat waarde vertegenwoordigt. Daarom is Ajax wel bereid te luisteren naar buitenlandse clubs, die voor Bergwijn zelf ook interessant zijn.”

Bergwijn heeft er sinds zijn komst van Tottenham Hotspur geen geheim van gemaakt ooit te willen terugkeren in de Premier League. Bij het vermogende Leicester City kan die wens mogelijk in vervulling gaan.

Ajax nam Bergwijn twee zomers geleden nog voor ruim 31 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde inmiddels gekelderd naar slechts 18 miljoen euro.

Sinds zijn terugkeer in Nederland weet Bergwijn zijn aankoopbedrag nog niet te rechtvaardigen. In 76 officiële wedstrijden namens Ajax was hij goed voor 29 doelpunten en 11 assists.

