Ajax verkoopt miskoop van Sven Mislintat met gigantisch verlies

Ajax is erin geslaagd om een nieuwe club te vinden voor Benjamin Tahirovic, zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers hebben daarover een akkoord bereikt met Brøndby, dat een bedrag van minimaal 2,75 miljoen euro betaalt. Ajax verkoopt daarnaast Jaydon Banel aan Burnley.

De transfersom van Tahirovic, een van de grote miskopen van Sven Mislintat bij Ajax, kan middels bonussen nog oplopen met een bedrag van 1 miljoen euro. Zo zouden de Amsterdammers maximaal 3,75 miljoen euro kunnen terugverdienen op Tahirovic.

Ajax maakt daardoor wel gigantisch verlies op Tahirovic, die anderhalf jaar geleden voor 7,5 miljoen euro werd overgenomen van AS Roma. Mislintat noemde de verdedigende middenvelder toen 'de beste speler op zijn positie in zijn leeftijdsklasse'.

Tahirovic kwam uiteindelijk tot 39 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 2 goals en 5 assists produceerde.

Er is meer transfernieuws, want Ajax neemt ook afscheid van Banel. De twintigjarige linksbuiten wordt voor één miljoen euro verkocht aan Burnley. De zelfopgeleide Banel kwam tot negen optredens in de hoofdmacht van Ajax, waarin hij één assist produceerde. Ajax heeft een doorverkooppercentage bedongen voor Banel.

Ajax probeert in rap tempo vrijwel alle twaalf aankopen van Mislintat te slijten. Maandag werd Diant Ramaj voor vijf miljoen euro verkocht aan Borussia Dortmund. Verder is Georges Mikautadze (FC Metz) afgelopen zomer al verkocht, terwijl Chuba Akpom (Lille OSC), Borna Sosa (Torino), Sivert Mannsverk (Cardiff City), Gastón Ávila (Fortaleza) en Jakov Medic (VfL Bochum) momenteel verhuurd zijn.

Van alle Mislintat-aankopen lijken alleen Josip Sutalo en Anton Gaaei - zondag basisspelers tegen Feyenoord (2-1 winst) - een toekomst bij Ajax te hebben.