Ajax Vrouwen neemt met opgeheven hoofd afscheid van de Champions League

De Ajax vrouwen zijn er woensdagavond niet in geslaagd voor een enorme stunt te zorgen in de kwartfinale van de Champions League. Nadat in eigen huis de heenwedstrijd met 0-3 werd verloren van Chelsea, sleepten de Amsterdammers er in Londen een gelijkspel uit: 1-1. Doelpuntenmaker namens Ajax was Chasity Grant.

Ajax-trainer Suzanne Bakker voerde één wijziging door ten opzichte van het verloren duel in Amsterdam. Aanvoerster Sherida Spitse keerde terug van een schorsing en begon weer in het hart van de defensie. Isa Kardinaal verhuisde daardoor naar de rechtsachterpositie, waardoor Milicia Keijzer op de bank begon.

Ajax leek aan het begin van het duel hoop te hebben op een wonder. Al binnen enkele minuten werd het gevaarlijk via een kopbal van Spitse, maar haar inzet eindigde op het dak van de goal. Snel daarna was Chelsea dicht bij een treffer, maar Erin Cuthbert schoot net naast.

Nog binnen het halfuur zou Ajax een tweetal levensgrote kansen krijgen. Romée Leuchter schoot nipt voorlangs, terwijl een foute uittrap van de Chelsea-doelvrouw via de arm van Tiny Hoekstra op de paal eindigde.

In minuut 34 ontving Ajax de ogenschijnlijke genadeklap. Na slordig Amsterdams balverlies op het middenveld was er maar één pass van Gure Reiten nodig om Mayra Ramírez oog in oog met Regina van Eijk te zetten. De Colombiaanse schoot door de benen van de keepster binnen: 1-0. Diezelfde Ramírez kreeg voor de pauze nog een goede mogelijkheid, maar deze liet ze onbenut.

CHASITY GRANT GOAL! ???? Chelsea Women 1 - 1 Ajax Women pic.twitter.com/YWwRwlXhJx — Football Goals HD (@roger21footy) March 27, 2024

Ook in de tweede helft kwam het eerste gevaar al snel van Ajax, maar aanvalster Reuchter miste de bal. In minuut 65 was het alsnog raak voor de Amsterdammers. Met een splijtende pass zette Hoekstra vleugelspeelster Grant oog in oog met de Londense sluitpost: 1-1.

Chelsea vond het allemaal welletjes en nam gas terug. Ajax wilde nog wel aanvallen, maar was, op één moment na, niet meer bij machte om goede kansen te creëren. Het laatste grote gevaar kwam van Leuchter, maar goalie Zecira Musovic redde stijlvol. Door het gelijkspel is Ajax klaar in de Champions League, terwijl Chelsea zich mag gaan melden in de halve finale van het toernooi.

