Ajax Vrouwen boeken tegen Bayern uitstekende prestatie in de Champions League

De Ajax Vrouwen hebben donderdag een puike prestatie neergezet in de Women’s Champions League. Na een valse start op bezoek bij Bayern München Vrouwen knokten de Amsterdammers zich terug in de wedstrijd en zij gaven het gelijkspel niet meer weg: 1-1. In Groep C blijft Bayern met vijf punten koploper; AS Roma (vier punten) en Ajax (vier) volgen op plek twee en drie. Het nog puntloze Paris Saint-Germain staat laatste in de poule.

Bayern München Vrouwen - Ajax Vrouwen 1-1

Binnen honderd seconden ging het al mis voor Ajax, want Lea Schüller bezorgde Bayern al snel de voorsprong na knullig uitverdedigen van de Ajacieden. Nadien bleven de bezoekers onder hoge druk staan, maar Ajax bleef overeind. Uit het niets kwam de ploeg van Suzanne Bakker in de 38ste minuut op gelijke hoogte. Na een heerlijke pass van Lily Yohannes draaide Chasity Grant knap weg en schoot ze verrassend vanuit een moeilijke hoek raak: 1-1. In het tweede bedrijf hield Ajax stand en werd het punt over de streep getrokken.

