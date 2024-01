Ajax verrast door contract niet te verlengen: ‘Dat zag ik niet aankomen’

Ajax heeft besloten om het aflopende contract van Suzanne Bakker niet te verlengen, zo is woensdag duidelijk geworden. Hierdoor vertrekt de trainer na een dienstverband van twee jaar bij de Ajax Vrouwen. Bakker (37) is nogal verrast door het besluit van de clubleiding om de samenwerking stop te zetten.

"Ik had het eerlijk gezegd niet zien aankomen en het zelf uiteraard graag anders gezien", reageert Bakker woensdag op de clubwebsite. "Echter kan ik, tot nu toe, zeker terugkijken op een fantastische periode als hoofdtrainer waarin ik zeer trots ben op de behaalde resultaten. Uiteraard blijf ik samen met het team er alles aan doen om dit seizoen succesvol af te sluiten."

Manager vrouwenvoetbal Daphne Koster wil de reden voor de breuk niet verklappen. Desondanks komt ze met een verklaring rondom het vertrek van Bakker. "We zijn Suzanne ontzettend dankbaar voor haar jarenlange inzet bij Ajax. Haar overgang van het talententeam naar Ajax Vrouwen in 2022 was echt een beloning voor haar groei als trainer en ook in de afgelopen anderhalf jaar heeft ze haar waarde voor de Ajax Vrouwen laten zien."

"Ik hoop dat het harde werk van haar en het team nog wordt beloond met verder vervolg in Europa en prijzen in eigen land", verwijst Koster naar de strijd van de Ajax Vrouwen om het kampioenschap en de succesvolle campagne in de Champions League.

Het elftal van Bakker bezet momenteel de tweede plaats in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Koploper FC Twente heeft een voorsprong van maar liefst tien punten, al heeft Ajax Vrouwen wel een wedstrijd minder gespeeld. De Amsterdammers hervatten de competitie op 20 januari tegen Excelsior.

Het vrouwenelftal van Ajax heeft daarnaast nog volop uitzicht op overwintering in de Champions League. Ajax Vrouwen gaat na vier speelronden aan de leiding in groep C. De tegenstanders in de poulefase zijn Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma.

Bakker is sinds medio 2018 verbonden aan Ajax. Ze begon als coach van het talenteam, om vervolgens in 2022 door te schuiven naar het eerste elftal. Bakker loodste Ajax Vrouwen in haar eerste seizoen direct naar de landstitel.

