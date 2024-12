De beloften van Ajax hebben woensdagavond een grote zege geboekt op Tottenham Hotspur in de Premier League International Cup: 1-5. Daarmee bëeindigen de Amsterdammers het toernooi toch nog met een positief gevoel.

Ajax begon het duel met drie punten uit drie wedstrijden. Daarmee was het bij voorbaat al duidelijk dat een plek in de kwartfinales van de Premier League International Cup niet haalbaar was voor de Amsterdammers, waardoor dit de laatste wedstrijd zou zijn.

Tegen Tottenham was Ajax, met onder meer Dies Janse, Jan Faberski en Jaydon Banel in de basis, dus heer en meester. Bij rust stond het al 0-3.

De 0-2 was overigens op naam gekomen van Rayane Bounida, die sowieso al in bloedvorm verkeert. Het achttienjarige talent scoorde vorige week al binnen enkele minuten tijdens zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie tegen De Graafschap (2-0 zege), en was een paar dagen later tegen TOP Oss (2-1 nederlaag) opnieuw trefzeker.

Vroeg in de tweede helft kwam Tottenham woensdag enigszins terug via Oliver Irow, die een penalty benutte: 1-3. Dankzij een eigen goal van Aaron Maguire en een treffer van invaller Damián van der Vaart keerde Ajax uiteindelijk toch nog met een zeer ruime zege huiswaarts: 1-5.