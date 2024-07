Ajax ver met terugkeer van transfervrije Bertrand Traoré

Bertrand Traoré gaat terugkeren bij Ajax, zo meldt journalist Mike Verweij donderdagmiddag namens De Telegraaf. De 28-jarige buitenspeler moet voor drie jaar tekenen in de Johan Cruijff ArenA en wordt gezien als absoluut buitenkansje. Traoré is transfervrij na zijn vertrek bij Villarreal deze zomer. Ajax hoopt de Afrikaanse aanvaller snel te presenteren.

Het is ook mogelijk dat Traoré voor twee jaar tekent bij Ajax. Volgens Verweij heeft de multifunctionele linkspoot meerdere contractvoorstellen in beraad. Ajax ziet in Traoré een speler die alle posities voorin kan invullen.

Traoré, 75-voudig international van Burkina Faso (negentien doelpunten en negen assists), zit momenteel zonder club na zijn vertrek bij Villarreal. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 9 miljoen euro, maar Ajax kan hem dus gratis oppikken. Wel zal Traoré een aanzienlijk salaris en forse tekenbonus verlangen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Traoré speelde in het verleden al tijdelijk in Amsterdam. Ajax betaalde in het seizoen 2016/17 een huursom van 2 miljoen euro aan Chelsea om de linkspoot voor een seizoen te lenen van de Londenaren.

Traoré kwam uiteindelijk tot 39 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 6 assists. “Het was het beste seizoen uit mijn carrière”, vertelde Traoré in het afgelopen seizoen op de clubwebsite van Ajax.

De inmiddels ervaren Traoré hintte tijdens dat interview al op een mogelijke terugkeer bij Ajax. “We hebben zoveel mooie momenten gehad met de fans, maar ook met de mensen in Amsterdam. Toen ik wegging heb ik gezegd dat ik ooit nog een keer terug wil keren bij Ajax. We gaan zien hoe het gaat lopen, je weet het nooit in het voetbal.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties