Ajax treft Nederlands getint Maccabi Tel Aviv, dat hoopt dat Zahavi snel weer gaat scoren

Ajax is in voorbereiding op het Europa League-duel met Maccabi Tel Aviv van donderdag. De Israelische grootmacht, met 25 landstitels op zijn palmares, is in eigen land een serieuze titelkandidaat. Op het Europese toneel echter kent Maccabi een valse start. De aanstaande opponent van Ajax verloor de eerste drie wedstrijden en snakt dus naar succes. Voetbalzone zoomt in aanloop naar de clash in de Johan Cruijff ArenA in op Maccabi Tel Aviv, al decennialang een grootmacht in eigen land.

Grootmacht in eigen land

Maccabi Tel Aviv sleepte sinds de oprichting in 1906 25 kampioenschappen in de wacht, meer dan elke andere club in Israël. De dominantie was de laatste jaren even weg, totdat afgelopen seizoen weer eens een landstitel kon worden bijgeschreven, de eerste sinds het seizoen 2019/20. Maccabi Tel Aviv gaat momenteel samen met Maccabi Haifa en Beitar Jerusalem aan kop in eigen land, al moet de Europese tegenstander van Ajax het vanwege het mindere doelsaldo voorlopig doen met de derde plaats.

Valse start in Europa League

In de Israëlische competitie behoort Maccabi Tel Aviv zoals verwacht tot de betere ploegen, al gingen de laatste twee competitiewedstrijden verloren. Het avontuur in de Europa League is voorlopig één groot drama. De Europese campagne werd afgetrapt met een 2-1 nederlaag op bezoek bij Sporting Braga. Wat volgde waren nederlagen op eigen terrein. FC Midtjylland (0-2) en Real Sociedad (1-2) verlieten het Turner Stadium met drie punten. Maccabi Tel Aviv is hierdoor terug te vinden op de 34ste plaats in de ranglijst van de Europa League. Alleen Dynamo Kiev en FK Qarabag deden het tot dusver nóg slechter in het tweede Europese clubtoernooi.

Trainer

Maccabi Tel Aviv staat sinds afgelopen zomer onder leiding van Zarko Lazetic, een pas 42-jarige trainer uit Servië. Het was voor de vierde keer in de clubgeschiedenis dat de Maccabi-leiding voor een Servische coach koos, na eerdere samenwerkingen met Slavisa Jokanovic, Vladimir Ivic en Mladen Krstajic. Lazetic, opvolger van voormalig Iers aanvaller Robbie Keane, had in eigen land naam gemaakt bij TSC Backa Topola. Hij loodste de ploeg niet naar de landstitel, maar werd aan het einde van het seizoen wél verkozen tot Trainer van het Jaar.

Lazetic weet wat het is om in de Europa League uit te komen. Backa Topola nam het in het seizoen 2023/24 in de poulefase op tegen West Ham United, SC Freiburg en Olympiacos. De groepsfase was ook direct het eindstation voor de brigade van de jonge oefenmeester. Toch waren er de nodige complimenten voor Lazetic, die in de Servische competitie lange tijd gelijke tred wist te houden met grootmachten Rode Ster Belgrado en Partizan Belgrado en uiteindelijk als derde eindigde.

Speelstijl

Lazetic opteerde bij Backa Topola doorgaans voor een 4-3-3-systeem met echte vleugelaanvallers. Bij Maccabi Tel Aviv switcht hij in de eerste maanden tussen een 4-2-3-1 en een 4-4-2-systeem, afhankelijk van de tegenstander. In de Europa League werd dan weer aangetreden in een 5-3-2-systeem. Lazetic is een voorstander van hoog druk zetten en een aanvallende manier van spelen. Bij balbezit is er met name voor linksback Ofir Davidzada alle vrijheid om mee op te stomen op de linkerflank. Eén van de controleurs, Joris van Overeem of Gavriel Kanichowsky, bemoeit zich met de opbouw van achteruit, terwijl de andere controleur de verbinding legt tussen die opbouw en de aanvalslinie.

In aanvallend opzicht is er een belangrijke rol weggelegd voor nummer 10 Dor Peretz. In de schaduw van de diepste spits kiest de 29-jarige middenvelder zijn loopacties richting het strafschopgebied van de tegenstander, een beetje zoals Davy Klaassen doet bij Ajax. Peretz wist op deze manier al driemaal te scoren dit seizoen, terwijl hij zeven keer een ploeggenoot in staat stelde om te scoren. Veel zal donderdag bij Maccabi Tel Aviv dus afhangen van de aanvallende impulsen van de aanvallende middenvelder.

De meest bekende speler in de selectie van Maccabi Tel Aviv is waarschijnlijk Eran Zahavi, tussen 2020 en 2022 contractspeler van PSV. De inmiddels 37-jarige spits sloot vorig seizoen af met het fraaie aantal van 36 goals. Dit seizoen wil het qua doelpunten nog niet echt vlotten voor de voormalig PSV'er, want de teller staat pas op twee. Het is dan ook afwachten of Lazetic donderdag in de Johan Cruijff ArenA een basisplaats in petto heeft voor Zahavi.

In Maccabi-kringen lijkt men in ieder geval blij te zijn met de zomerse aanstelling van workaholic Lazetic. In de Servische media werd de keuzeheer geprezen om het feit dat hij tomeloos ambitieus is en spelers echt beter weet te maken, en dat gevoel is inmiddels ook in Tel Aviv doorgedrongen. Lazetic maakte vaak lange dagen bij Backa Topola en bleef meer dan eens op de club slapen. Die manier van werken heeft hij doorgetrokken naar zijn nieuwe club.

Nederlands tintje

De selectie van Maccabi Tel Aviv herbergt twee Nederlanders in de selectie. Tyrese Asante (22) kwam afgelopen zomer over van ADO Den Haag en tekende voor drie seizoenen in Israël. De rechtsback van Jong Oranje met Ghanese roots, met inmiddels drie jeugdinterlands achter zijn naam, krijgt doorgaans het vertrouwen van Lazetic en liet al zestien optredens noteren. Asante begon zaterdag op de bank tegen Hapoel Ironi Kiryat Shmona en ondanks zijn rol als invaller werd smadelijk met 0-1 verloren.

Op het middenveld zorgt Van Overeem voor de controle en de balans. De inmiddels dertigjarige Amsterdammer maakte in Nederland naam bij AZ en stond tevens vier seizoenen onder contract bij FC Utrecht. Van Overeem raakte enigszins uit beeld toen hij medio 2022 voor Maccabi Tel Aviv koos. Ruim twee jaar later staat de routinier op 80 wedstrijden en is de middenvelder een belangrijke schakel tussen verdediging en aanval. De kans is zeer groot dat Van Overeem donderdag aan de aftrap staat tegen Ajax.

Drukke transferzomer

Maccabi Tel Aviv renoveerde de selectie afgelopen zomer behoorlijk met het aantrekken van in totaal elf spelers. Er werd niet met geld gesmeten, want Elad Madmon was met een transfersom van 1,6 miljoen euro de duurste aankoop. Alleen voor Weslley Patati en Nemanja Stojic werd ook meer dan een miljoen euro neergelegd door de clubleiding. Maccabi Tel Aviv toucheerde vijf miljoen euro voor de verkoop van linkervleugelaanvaller Felicio Milson. Verdediger Derrick Luckassen koos voor een nieuw avontuur bij het Cypriotische Patos FC.

Geschiedenis tegen Maccabi Tel Aviv

Ajax speelde slechts twee keer eerder in de clubgeschiedenis tegen Maccabi Tel Aviv. In het seizoen 2004/05 werd in de groepfase van de Champions League thuis makkelijk met 3-0 gewonnen van de opponent van donderdag. Het verliep de Amsterdammers in de uitwedstrijd een stuk minder goed: Maccabi Tel Aviv stapte namelijk behoorlijk verrassend met een 2-1 overwinning van het veld. Peter Bosz was in 2016 trainer van Maccabi Tel Aviv, toen Jordi Cruijf daar als technisch directeur de scepter zwaaide. De huidige coach van PSV stapte later over naar uitgerekend Ajax.