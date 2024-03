Ajax-trainer Van 't Schip legt uit waarom hij Mannsverk niet eerder wisselde

John van ‘t Schip is logischerwijs erg teleurgesteld in het optreden van zijn ploeg op bezoek bij Aston Villa. Ajax verloor op Villa Park kansloos (4-0) en de coach van de Amsterdammers zag de 2-0 én de rode kaart voor Sivert Mannsverk als kantelpunten in de Conference League-wedstrijd.

De Amsterdammers reisden na de 0-0 in het heenduel met Aston Villa hoopvol af naar Birmingham, maar kwamen er totaal niet aan te pas. De Engelsen wonnen via goals van Ollie Watkins, Leon Bailey, Jhon Duran en Moussa Diaby afgetekend: 4-0.

Ajax-middenvelder Sivert Mannsverk, die dramatisch speelde, pakte in de 66ste minuut zijn tweede gele kaart en dus rood. Tot overmaat van ramp verloor Ajax drie verdedigers door blessures: Ahmetcan Kaplan, Josip Sutalo en Devyne Rensch.

“Door die 2-0 en de rode kaart erbovenop werd het natuurlijk heel lastig om die wedstrijd nog gelijk te trekken”, concludeert Van ‘t Schip na afloop voor de camera van ESPN. “Daarnaast hadden we ook nog eens blessures van Kaplan en Sutalo. Het werd er niet makkelijker op.”

“Alles wat tegen kon zitten, zat uiteindelijk ook tegen. In dit soort wedstrijden moet natuurlijk ook veel mee zitten.” Van ‘t Schip wijst onder meer naar een gemiste kans van Brian Brobbey op slag van rust en een eventuele rode kaart voor Watkins, die geel kreeg, na een overtreding op Diant Ramaj.

De keuzeheer zag veel misgaan bij de openingstreffer van Aston Villa. “Watkins stond helemaal vrij bij de 1-0, dat hebben we allemaal gezien. We verdedigen in de zone en dus moet je de bal aanvallen, maar dat gebeurde niet. Iedereen kon zien dat hij vrij kon inkoppen.”

“Of ik het idee had dat ik Mannsverk eerder moest wisselen? Nou nee, want het gebeurde allemaal in vijf minuten”, doelt Van ‘t Schip op de opeenstapeling van fouten van de middenvelder. “We hadden inderdaad al een wissel klaarstaan, maar uiteindelijk kreeg hij dus rood en hebben we die wissel moeten veranderen.”

