Ajax-trainer Francesco Farioli verrast met zeer sterk basiselftal voor bekerwedstrijd tegen Telstar

De opstelling van Ajax voor het TOTO KNVB Beker-duel met Telstar is bekend. Trainer Francesco Farioli kiest er opvallend genoeg voor om amper te rouleren. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21:00 uur en is live te zien op ESPN 3.

Onder de lat krijgt Remko Pasveer andermaal het vertrouwen van Farioli, die er dus niet voor kiest om Diant Ramaj of Jay Gorter speelminuten te gunnen.

Achterin beginnen de Amsterdammers met Anton Gaaei, Daniele Rugani, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato. Josip Sutalo zit niet bij de selectie.

Farioli kiest op het middenveld voor Jordan Henderson als controleur. Steven Berghuis en Kian Fitz-Jim completeren deze linie.

Brian Brobbey is de spits van dienst. De Oranje-international wordt geflankeerd door Bertrand Traoré en Mika Godts.

Onder meer Gorter, Ramaj, Devyne Rensch, Owen Wijndal, Kenneth Taylor, Chuba Akpom, Davy Klaassen en Wout Weghorst beginnen op de bank.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Rugani, Kaplan, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Berghuis; Traoré, Brobbey, Godts.

Opstelling Telstar: Koeman; Apau, Koswal, Bakker; Owusu, Rossen, Offerhaus, Hardeveld; El Kachati, Eddahchouri, Hamdaoui.