Ajax-trainer Francesco Farioli: 'De kans dat hij in actie komt tegen Eintracht Frankfurt is vrij groot'

De kans dat Brian Brobbey donderdagavond in actie komt namens Ajax tegen Eintracht Frankfurt is volgens Francesco Farioli ‘vrij groot’. Dat zei de Italiaanse oefenmeester op de persconferentie voorafgaand aan het duel.

Brobbey viel afgelopen weekend tegen PEC Zwolle (0-1 zege) al vroeg geblesseerd uit, omdat hij last had van zijn knie. ESPN meldde vervolgens dat Brobbey donderdag niet fit genoeg zou zijn om in de Europa League in actie te komen tegen Frankfurt.

Dat bleek niet te kloppen. De spits is namelijk gewoon met de Ajax-selectie afgereisd naar Frankfurt. Woensdag ging Farioli op de persconferentie van Ajax in op de fitheid van de spits.

“Natuurlijk is hij niet in zijn beste doen”, aldus Farioli. “Want de laatste twee wedstrijden waren vrij zwaar. Hij is een speler die vrij veel geraakt wordt tijdens wedstrijden, op verschillende plekken op zijn lichaam. Dus hij is daarvan aan het herstellen. Morgen nemen we een beslissing over hem.”

Toch is de kans dat Brobbey gaat spelen volgens Farioli ‘vrij groot’. “Maar we moeten er nog over nadenken. Je weet hoe de situatie in onze voorhoede is. Zonder Wout, zonder Rasmussen (allebei geblesseerd, red.)…”

“Dus met Brian is het niet de makkelijkste beslissing om te nemen in deze situatie. We moeten wat risico nemen, want natuurlijk is de Europa League belangrijk voor ons. Maar we moeten ook slim zijn, en overal rekening mee houden.”

Volgens Farioli zijn er genoeg alternatieven, mocht Brobbey niet aan de wedstrijd kunnen beginnen. “We hebben al een aantal wedstrijden zonder Wout en Brian gespeeld. Daar hebben we verschillende alternatieven ontdekt. Dus ook voor morgen zijn er verschillende mogelijkheden. Maar het is belangrijk dat we onze tijd nemen om een goede beslissing te nemen”, aldus de Italiaan, die met Ajax een 2-1 achterstand moet zien goed te maken.