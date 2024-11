Ajax-trainer Farioli moet glimlachen om stelling Verweij: 'We are always at the same point, Mike'

Er verscheen woensdag op de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel met Maccabi Tel Aviv een glimlach op het gezicht van Ajax-trainer Francesco Farioli. Dat gebeurde toen clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf hem een vraag stelde over de belangrijkheid van de Eredivisie ten opzichte van de Europese duels.

Verweij wil op het persmoment van woensdag in de Johan Cruijff ArenA weten of er een tijd komt dat de Eredivisie belangrijker wordt dan de Europa League en of Farioli daarop gaat inspelen met zijn opstellingen bij Ajax.

''We are always at the same point, Mike'', antwoordt Farioli met een glimlach. ''Maar voor ons is de ene wedstrijd niet belangrijker dan de andere. We bekijken het hier echt van wedstrijd tot wedstrijd en proberen van daaruit de beste beslissingen te nemen.''

''Het is morgen (donderdag, red.) echt een cruciale wedstrijd voor onze reis. En daar ligt onze focus op. Verder kijken doen we niet. Natuurlijk staat ons zondag weer een zware wedstrijd te wachten'', doelt de Ajax-coach op het treffen met FC Twente in de Eredivisie.

''Maar de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv is voor ons als club van zeer groot belang. En ook voor de supporters. We moeten dus zorgen dat we ons team opereren'', geeft de Italiaanse oefenmeester alvast mee aan zijn spelersgroep.

Verweij geeft aan dat hij de vraag stelde omdat via de Eredivisie een Champions League-ticket kan worden veroverd. ''We proberen altijd het hoogste te bereiken. Want met Ajax vertegenwoordig je in Europa ook een deel van de clubgeschiedenis. Maar vanaf vrijdag zijn we weer bezig met de competitie, eerst telt Maccabi.''

Farioli voegt tevens toe dat Devyne Rensch en Josip Sutalo tests zullen ondergaan voorafgaand aan het treffen met Maccabi Tel Aviv van donderdag. De Ajax-coach heeft goede hoop dat het duo inzetbaar is.