Ajax-trainer Farioli gaat in op verzoek van Van Basten om Brobbey te helpen

Francesco Farioli heeft vlak voor het begin van de Europa League-wedstrijd tegen FK Qarabag toelichting gegeven op de opstelling van Ajax. De trainer van de Amsterdammers legt uit waarom Wout Weghorst voor nu de voorkeur krijgt boven Brian Brobbey. Ook gaat hij in op het verzoek van Van Basten om Brobbey te helpen.

Brobbey startte tegen Heracles Almelo (3-4 winst), maar nu krijgt Weghorst de kans vanaf de aftrap. "Het gaat om normale rotatie", zegt Farioli voor de camera van Ziggo Sport. "We weten allemaal dat we een zwaar schema hebben met veel wedstrijden. We hebben drie goede spitsen. Het is belangrijk om de energie van hen te verdelen en om iedereen scherp en fris te houden."

Farioli wordt gevraagd naar de verschillen tussen Brobbey en Weghorst. "Beiden zijn geweldige spelers met kwaliteiten die heel belangrijk zijn voor het team. Of het een moeilijke beslissing was? Het is altijd moeilijk voor me om belangrijke spelers buiten het elftal te laten. Het is moeilijk om Wout eruit te laten, het is moeilijk om Chuba (Akpom, red.) eruit te laten en het is nu ook moeilijk om Brian eruit te laten."

Van Basten vertelde maandag in Rondo dat hij heeft aangeboden om Brobbey individueel te helpen. Dat verzoek zou zijn afgeslagen. "Ik heb het vorig seizoen aangeboden aan John van 't Schip", aldus Van Basten. "Ik denk dat Brobbey geen trek in me had. En misschien dat John het niet wilde. Die dacht misschien dat ik te streng zou zijn, of zo."

Farioli wordt gevraagd of Van Basten welkom is bij Ajax. "Een speler als Van Basten is gezien zijn historie en kwaliteiten als spits altijd welkom", aldus de Italiaan. "Brian werkt heel hard met de staf, zowel individueel als collectief met het team. De goals komen eraan. Ik vraag om geduld en om geen speciale kwestie te creëren rondom deze speler. Ik weet zeker dat Brian ons dit seizoen nog veel gaat helpen."

Verslaggever Bas van Veenendaal suggereert dat Farioli telefonisch contact op kan nemen met Van Basten. "Misschien moeten we dat doen", lacht Farioli breeduit.

Daniele Rugani maakt bij afwezigheid van de geschorste Youri Baas zijn basisdebuut voor Ajax. Er waren wat problemen voor Rugani op het vliegveld in Azerbeidzjan. "Nee, hij heeft daar niet geslapen, maar het duurde wat langer omdat er wat problemen waren met zijn Visa", zegt Farioli. "Er waren wat problemen met de datum of zo."

Rugani moest langer op het vliegveld blijven. "Hij heeft daar drie uur langer gezeten, maar uiteindelijk was het niets speciaals. Het was een gekke situatie, maar hij is klaar om te spelen."