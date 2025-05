'Ajax toont interesse in jongste doelpuntenmaker ooit in IJsland'

Ajax houdt de situatie rondom de vijftienjarige Alexander Rafn Pálmason goed in de gaten, zo meldt voormalig Viaplay-verslaggever Orri Rafn Sigurdarson. De IJslander speelt bij KR Reykjavík en maakte op 10 mei een doelpunt in de IJslandse competitie. Hiermee is hij de jongste doelpuntenmaker ooit in IJsland.

Sigurdarson, die tegenwoordig in het sports management zit, laat op X weten dat naast Ajax nog andere clubs interesse hebben in Pálmason. Zelf is het talent al blij met de kansen die hij krijgt in het eerste.

“Het is gewoon te gek”, aldus Pálmason. "Het is een heel leuk team en iedereen vangt me heel goed op.”

“Gewoon moedig zijn en mijn eigen ding doen, zei de trainer”, vertelt de IJslander na afloop. “Vandaag heb ik dat in ieder geval geprobeerd en ik vond dat het best goed ging. Ik zal blijven vechten voor mijn plek in het team.”